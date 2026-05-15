Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije odredilo je zadržavanje za ukupno devet osoba, među kojima je i sad već smenjeni načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić, zbog slučaja u kom je nestao Aleksandar Nešović zvani Baja.

Nešović je poslednji put viđen u utorak 12. maja u restoranu na Senjaku i od tada se ne zna šta se s njim dogodilo.

Misterija u vezi sa nestankom Nešovića postala je veća nakon saopštenja tužilaštva da je zbog tog slučaja uhapšen načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić.

On se, kako je saopšteno, sumnjiči za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Osim načelnika Milića, kome je jutros određeno zadržavanje do 48 sati, među uhapšenima su i trojica policajaca, koji su prema nezvaničnim informacijama bili angažovani kao obezbeđenje načelnika beogradske policije.

Oni su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivična dela pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, a u pitanju su B. M. (41), S. S. (33) i P. P. (47).

- Uhapšeni su i S. V. i M. S. zbog umnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti. Takođe, uhapšen je i N.L. (50), vlasnika lokala na Senjaku u kojem je poslednji put viden A.N. zbog sumnje da je izvršio krivična dela pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Takođe, uhapšen je i konobar u istom restoranu - naveli su iz Tužilaštva.

- Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalisticke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su i D.V, suprugu osumnjicenog S.V. Postoje osnovi sumnje da je D.V. donela iz "šteka" pištolj kojim je S.V. izvršio krivicno delo na štetu A.N, za kojim se traga - saopšteno je juče.

Svim uhapšenima određeno je zadržavanje do 48 sati, posle kog će biti privedeni na saslušanje u VJT u Beogradu.

Podsetimo, Nešovićeva nevenčana supruga u u utorak 12. maja u večernjim časovima prijavila je policiji njegov nestanak. Navela je da su se poslednji put čuli oko 23 sata i da joj je rekao da sedi u pomenutom restoranu u društvu prijatelja. Posle toga, više joj se nije javljao, a telefon je isključen.

Iste večeri kada je prijavila nestanak supruga, pripadnici Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu pokrenuli su istragu, u kojoj je do sada uhapšeno ukupno devet osoba.

- Javni tužilac VJT u Beogradu je po prijavi nestanka u 21.30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih službenika UKP i forenzičara iz NCKF. Tom prilikom su pronađene dve čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao. Uviđaj je nastavljen i tokom četvrtka, kada je u kontejneru prekoputa lokala pronađen mobilni telefon "ajfon", nepoznatog vlasnika - navedeno je u saopštenju tužilaštva.

U međuvremenu, policija je po nalogu tužilaštva uhapsila dvojicu muškaraca sa kojima se kobne večeri navodno našao Nešović, supruga jednog od njih, zatin vlasnik restorana, kao i konobar, ali i bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić kao i trojica policajaca, koji su bili pripadnici njegovog obezbeđenja.

Inače, paralelno sa istragom i privođenjima zbog događanja u restoranu na Senjaku, Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS, nastavlja da utvrđuje i sve okolnosti ovog događaja, ali i da sprovodi opsežnu potragu za nestalin Nešovićem.

Po hapšenju Veselina Milića oglasio se MUP koji je naveo da on više nije načelnik.

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave za grad Beograd.

Do postavljenja novog načelnika Policijske uprave za grad Beograd, poslove rukovođenja obavljaće zamenik načelnika ove uprave pukovnik policije Dejan Bojović.