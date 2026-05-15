Aleksandar Nešović Baja, koji se dovodio u vezu sa kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke sa Novog Beograda, a koji se od 12. maja vodi kao nestala osoba, našao se u januaru ove godine navodno na meti plaćenih ubica.

Policija je tada na Senjaku uhapsila državljanina Švedske i njegovu saučesnicu iz Južne Afrike. Šveđanin je maskiran u dostavljača hrane upao u lokal u kom je sedeo Nešović. Čudno je zagledao goste, pa im je postao sumnjiv. On tada, zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih, nije uspeo da puca i odmah je uhapšen zajedno sa svojom saučesnicom, koja ga je čekala na motoru ispred restorana – podsetio je izvor.

Zbog čudnog nestanka Nešovića i zbog činjenice da su u restoranu gde je zabeleženo da je poslednji put viđen tokom uviđaja pronađene kapljice krvi i čaure, uhapšeno je devet osoba.

Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije odredilo je zadržavanje za ukupno devet osoba, među kojima je i sad već smenjeni načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić, zbog slučaja u kom je nestao Aleksandar Nešović zvani Baja.

Milić, kako je saopšteno, sumnjiči za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Osim načelnika Milića, kome je jutros određeno zadržavanje do 48 sati, među uhapšenima su i trojica policajaca, koji su prema nezvaničnim informacijama bili angažovani kao obezbeđenje načelnika beogradske policije.

Oni su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivična dela pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, a u pitanju su B. M. (41), S. S. (33) i P. P. (47).

- Uhapšeni su i S. V. i M. S. zbog umnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti. Takođe, uhapšen je i N.L. (50), vlasnika lokala na Senjaku u kojem je poslednji put viden A.N. zbog sumnje da je izvršio krivična dela pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Takođe, uhapšen je i konobar u istom restoranu - naveli su iz Tužilaštva.

- Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalisticke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su i D.V, suprugu osumnjicenog S.V. Postoje osnovi sumnje da je D.V. donela iz "šteka" pištolj kojim je S.V. izvršio krivicno delo na štetu A.N, za kojim se traga - saopšteno je juče.

Svim uhapšenima određeno je zadržavanje do 48 sati, posle kog će biti privedeni na saslušanje u VJT u Beogradu.

Podsetimo, Nešovićeva nevenčana supruga u u utorak 12. maja u večernjim časovima prijavila je policiji njegov nestanak. Navela je da su se poslednji put čuli oko 23 sata i da joj je rekao da sedi u pomenutom restoranu u društvu prijatelja. Posle toga, više joj se nije javljao, a telefon je isključen.

Iste večeri kada je prijavila nestanak supruga, pripadnici Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu pokrenuli su istragu, u kojoj je do sada uhapšeno ukupno devet osoba.

- Javni tužilac VJT u Beogradu je po prijavi nestanka u 21.30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih službenika UKP i forenzičara iz NCKF. Tom prilikom su pronađene dve čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao. Uviđaj je nastavljen i tokom četvrtka, kada je u kontejneru prekoputa lokala pronađen mobilni telefon "ajfon", nepoznatog vlasnika - navedeno je u saopštenju tužilaštva.