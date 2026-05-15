Beogradska Ložionica, simbol inovacija i industrijskog razvoja, danas je domaćin Business Summit-a 2026 pod sloganom „Vizija koja se gradi“, događaja koji je okupio investitore, tehnološke lidere, ekonomske stručnjake i državne zvaničnike iz Srbije i regiona.

U fokusu samita nalaze se nove investicije, energetska stabilnost, digitalna transformacija i pripreme za EXPO 2027, u trenutku kada globalna ekonomija prolazi kroz ozbiljne geopolitičke izazove.

Glavna i odgovorna urednica Euronews Srbija Dragana Pejović poručila je da je cilj samita da postane ključna platforma za dijalog ljudi koji oblikuju budući ekonomski ambijent Srbije.

Tokom dana biće održano pet velikih panela o kapitalu, energetici, zelenoj tranziciji, digitalnoj ekonomiji i EXPO 2027.

Među gostima su i svetski poznati investitor Mohamed Alabar, osnivač kompanije „Emaar“, kao i stručnjak za nuklearnu energiju Džastin Fridman.

Posebna pažnja biće posvećena veštačkoj inteligenciji i razvoju srpskog AI modela, o čemu će govoriti predstavnici Telekoma, Microsofta i Comtrade-a.

Samit će završiti „Hard Talk“ razgovor sa predsednikom SNS i savetnikom predsednika za regionalna pitanja Milošem Vučevićem.

Počeo je šesti panel "Hard talk", a sa Minjom Miletić, regionalnom direktorkom Euronews-a za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, razgovaraju predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković.

"Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić zbog zdravstvenih razloga nije mogao da učestvuje na današnjem Samitu, a mi mu želimo brz oporavak", istakla je Minja Miletić na samom početku.

Miloš Vučević: Srbija vodi izbalansiranu politiku, to nije politika slabosti već mudrosti

Predsednik SNS istakao je na početku da Srbiju vidi na svojoj, sopstvenoj stolici.

"Srbiju vidim da sedi i dalje na našoj, srpskoj stolici. Da donosi najvažnije odluke, strateške, ali da vodi računa o nacionalnim i državnim interesima. Kada pričamo o suverenoj politici jedne države, ona ne isključuje uvažavanje međunarodnih odnosa, nego razumevanje svega što se dešava. To bi trebalo da rade svi ozbiljni i politički zreli narodi. Situacija je sve složenija. Veliki su događaji pred nama", rekao je Vučević.

Dodao je da je ekonomija, kao sastavni deo politike, veoma izražena.

"Globalna podela je najizraženija. Gde kupujete naftu, od koga kupujete gas. Verujem da ćemo imati dobre vesti za građane. Vodimo izbalansiranu politiku, i to nije politika slabosti, već politiku mudrosti. Zašto bi mi unapred pokazivali karte. Mi donosimo odluke o našim interesima i ciljevima". rekao je Vučević.

Istakao je da je sve što se dešavalo u poslednjih 18 meseci uticalo na ekonomiju Srbije, a da je globalna ekonomija tek posebna stvar.

"Ono što je možda i najveći problem je nepredvidivost. To je pitanje za dalje odnose na tržištu. Svet je ušao u fazu nepredvidivosti. Mi treba da se sačuvamo, da ne trčimo ovaj put, nego da sačuvamo državu. Ovo nisu floskule", poručio je Vučević.

On je istakao da je za realizaciju plana Srbija 2030-2035. potreban legitimitet na izborima.

"Potrebno je da dobijemo podršku građani na izborima kako bi pokazali da imamo plan kuda bi trebalo da se krećemo. Ti planovi u jednoj meri zavise od nas, a nekada postoje okolnosti koje su izvan našeg domašaja. Mi treba da se fokusiramo na ono što je do nas, da se neke stvari pojednostave, da se spuste političke tenzije", rekao je Vučević.

Objasnio je da je nemoguće da se kaže da ćemo se u budućnosti fokusirati samo na energetiku, a na neke druge stvari da nećemo.

"Sve to zajedno je jedan paket koji je potreban za napredak. Po meni bi bilo opasno da fregmentiramo da je nešto u fokusu, a da druge stvari nisu bitne", rekao je on.

Vučević: Afrički kontinent sve konkurentniji

Govoreći o investitorima i ekonomskom tržištu, Vučević je rekao da je politička stabilnost preduslov svih preduslova za privlačenje investicija.

"Milion malih stvari, malih privrednika, njihovih problema. Mir, politička stabilnost, to je preduslov svih preduslova. Ja bih ponovio ono što sam rekao i predvidivost. Ljudi koji donose važne odluke hoće da imaju tu predvidivost, kao jedan vid sigurnosti i spokoja. Da građani znaju da država ide u dobrom pravcu, tada oni pokazuju svoje zadovoljstvo i daju podršku", rekao je Vučević.

On je dodao da je potrebno konstantno otvaranje novih tržišta na kojima smo konkurentni.

"To je sada pitanje za Privrednu komoru. Gde treba da se fokusiramo, zašto se nekih tržišta olako odričemo. Ja sam bio u prilici da posetim Indoneziju, pa to je neverovatno šta sve možete da vidite u tom delu sveta. Ja mislim da je afrički kontinent sve konkurentniji, ne bi se tamo Amerikanci, Kinezi i Evropljani džabe tamo pojavljivali", objasnio je on.

Vučević se osvrnuo na pregovore MOL-a i Gasproma-a oko NIS-a.

"Imamo četiri strane u pregovorima. Naravno da je NIS malo parče tog energetskog paketa, svetsko, ali i to je deo dogovora. Ima i komplikacija sa promenom vlade u Mađarskoj. Sada svi čekaju da vide kakav će da bude položaj nove VLade. Mi ćemo uvek štiti naše interese, naše građane, ali i ekonomiju Srbije. Ne bih dao sebi za pravo da pričam o nekim stvarima", rekao je Vučević.

Ekspo razvojna šansa za Srbiju i njene građane

Miloš Vučević je istakao da je Ekspo velika prilika za Srbiju i da će je na bolje promeniti.

"Verujem da će Ekspo promeniti državu na bolje. Verujem da ćemo biti dobri domaćini. Pričao sam sa Sinišom baš o tome kako će to izgledati, da svi zvaničnici budu na tom prostoru i da to sve bude dobro organizovano. Jedva čekam narednu godinu. Predsednik Vučić je juče posetio gradilište i rekao da je ovo pitanje istorije i budućnosti", rekao je Vučević.

On se osvrnuo na benefite za građane.

"Ekspo je definisan kroz onaj projekat "Skok u budućnost". Segmenti Ekspa su u različitim krajevima Srbije. Svi građani će osetiti pogodnosti, to donosi boljitak. Ako raste BDP, onda će da rastu i plate i penzije, raste zaposlenost. Jedno drugo pokreće, to je čitav niz. Hoteli će biti puni, i ne samo u Beogradu, nego po celoj Srbiji", objasnio je on.

Istakao je da je, kada dva državnika imaju prijateljske odnose, da to donosi prednost.

"Ljudski, lični faktor je često odlučujući. U današnjem vremenu možete videti ko se sa kim druži, kakav je odnos među državama. Na osnovu toga se sve može zaključiti", rekao je Vučević.