Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu apelovalo je danas na medije da ne objavljuju neproverene informacije u vezi sa istragom koja je pokrenuta povodom izvršenja više teških krivičnih dela i nestanka A.N. 12. maja.

Tužilaštvo će kontinuirano i blagovremeno objavljivati sve tačne informacije u vezi sa predmetnim krivično-pravnim događajem, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Pojedini mediji su ranije danas objavili neproverenu informaciju da je pored auto-puta kod Šimanovaca pronađeno telo A. N.

Po nalogu VJT ranije su uhapšeni bivši načelnik beogradske policije V.M, kao i tri policijska službenika zbog sumnje da su izvršili krivična dela pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, a u vezi sa prijavljenim nestankom A.N.

Pored toga, uhapšena su dvojica muškaraca zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Slobode su lišeni i N.L, vlasnik ugostiteljskog lokala na Senjaku u kojem je poslednji put viđen A.N, kao i konobar u tom lokalu S.V.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti privedeni na saslušanje u VJT u Beogradu.

