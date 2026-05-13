Tri nedelje nakon teške tragedije u kojoj su ugašena tri mlada života, i dalje se ne zna zašto je vozač, koji ih je oterao u smrt, ušao u kontrasmer na auto-putu kod Hrtkovaca.
Vozač automobila marke „ford“ Miodrag P. (48) iz Surčina je 27. aprila oko 13 sati ušao u suprotni smer na auto-putu, na deonici Šabac-Ruma, i vozio 130 km na sat brzom trakom.
Vozači koji su ga primetili odmah su to javili drugim učesnicima u saobraćaju na jednoj Viber grupi, kako bi bili na velikom oprezu. Međutim, tu poruku nisu videli mladi u automobilu marke golf, za čijim volanom je bio Dejan Đ. (24), a sa njim u kolima su bili prijatelji Vuk G. (20), Lenka R. (22) i Vuk M. (22).
Miodrag se direktno zakucao u njih i samo je Vuk M. (22) preživeo, a njegovi drugari su poginuli, kao i vozač "forda".
Od tada su prošle čitave tri nedelje, a porodice žrtava i čitava Srbija i danas se pitaju zbog čega je troje mladih stradalo?!
Stupili smo u kontakt sa porodicom Miodraga P., koja verovatno jedina može da zna zbog čega se Miodrag tog dana odlučio na kobno skretanje u pogrešan smer, ali oni su nam odmah spustili slušalicu.
Podsetimo, prvi put kada smo ih zvali odmah posle tragedije, rekli su nam da ništa ne znaju.
- Nisu nam ništa rekli iz policije o nesreći. Ništa ne znamo, znaćemo posle istrage. Sada ne mogu ništa da vam kažem - rekla je tada za Alo! članica Miodragove porodice.
Komšinica njegove porodice kaže da se ni danas ne zna tačan uzrok Miodragovog sumanutog poteza na auto-putu.
- Verujte mi, ništa se zvanično ne zna. Njegova porodica se ne pojavljuje, nikako da ih sretnem, nedelje su prošle, a jednom sam videla Miodragovog oca da kreči nešto po dvorištu. Svakakve priče kruže o tom danu, a najviše se čuje da je to uradio zbog neke opklade i novca, ali niko da zvanično utvrdi te informacije. Nadam se da će policija to da istraži i da konačno saznamo zašto je troje mladih stradalo - kaže komšinica za Alo!.
Nakon nesreće povređeni Vuk M. zbrinut je u Urgentnom centru u Beogradu, gde su mu se lekari borili za život, a putem medija bio je objavljen apel za doniranje krvi koja mu je bila hitno potrebna.
U nadi da ćemo saznati kako je danas teško povređeni momak, pozvali smo portparola Urgentnog centra, koji nam je kratko poručio da "iz Urgentnog ne daju takve informacije".
