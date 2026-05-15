Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave za grad Beograd.

Do postavljenja novog načelnika Policijske uprave za grad Beograd, poslove rukovođenja obavljaće zamenik načelnika ove uprave pukovnik policije Dejan Bojović.

Podsetimo danas je Više javno tužilaštvo saopštilo da je V.M. uhapšen.

U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd V.M.

V.M. je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, u kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem.