Ukrajinske snage bespilotnih sistema izvele su snažan noćni napad na rusku vazduhoplovnu bazu Jejsk, a prema ukrajinskim tvrdnjama u akciji je uništen retki amfibijski avion Be-200, dok je oštećen i mornarički helikopter Ka-27.

Napad su, prema navodima ukrajinskih izvora, izveli operateri 1. posebnog centra bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine, a snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju trenutke eksplozija i požara na teritoriji baze.

Komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi potvrdio je da je meta operacije bila ruska vojna infrastruktura u Jejsku.

Uništen retki Be-200

Posebnu pažnju izazvala je informacija da je tokom udara uništen avion Be-200, jedna od najređih i najprepoznatljivijih ruskih amfibijskih letelica.

Reč je o specijalnom avionu koji može da poleće i sleće i sa piste i sa vodene površine, a koristi se za:

protivpožarne operacije

pomorske patrole

potragu i spasavanje

transport i logistiku

Be-200 koristi dva turboventilatorska motora, može da razvije brzinu od oko 720 kilometara na čas i ima domet do 3.850 kilometara.

U protivpožarnoj konfiguraciji može da nosi čak 12 tona vode.

Ukrajinski izvori tvrde da je letelica potpuno uništena tokom napada dronovima.

Pogođen i helikopter Ka-27

Tokom iste operacije pogođen je i ruski mornarički helikopter Ka-27.

Prema dostupnim informacijama, ruske snage pokušale su da zaštite letelicu improvizovanim konstrukcijama i zaštitnim mrežama, ali ukrajinski izvori navode da dronovi ipak nisu zaustavljeni.

Razmere štete na helikopteru za sada nisu zvanično potvrđene.

Ka-27 se koristi za pomorske patrole, protivpodmorničke operacije i spasilačke zadatke i predstavlja važan deo ruske mornaričke avijacije.

Napadi širom Krima i Luganska

Ukrajinski izvori navode da su istovremeno izvedeni i dodatni udari na ruske vojne ciljeve.

Prema tim tvrdnjama, pogođeni su:

sistemi protivvazdušne odbrane Pancir-S1 na Krimu

sistem Tor-M2 u Luganskoj oblasti

teretni brod sa municijom u Berdjansku

Napad na Jejsk deo je šire strategije ukrajinskih udara dronovima duboko iza linija fronta.

Poslednjih meseci ukrajinske snage intenzivno gađaju ruske baze, radarske sisteme, skladišta municije i logističke centre na okupiranim teritorijama i u pozadini ruske vojske.