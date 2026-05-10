Evropski parlament je glasao o paketu novih pravila o vozačkim dozvolama koji će se primenjivati širom Evropske unije. Reforma donosi digitalne vozačke dozvole, stroža pravila za saobraćajne prekršioce i nižu starosnu granicu za profesionalne vozače. Te promene predstavljaju jednu od najvećih reformi saobraćajnih propisa u Evropskoj uniji u poslednjim decenijama.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da promene neće početi da se primenjuju odmah, jer su predviđeni prelazni rokovi od dve do tri godine za države članice.

"Savestan vozač nikada neće biti zabrinut. Evropska unija je usvojila set mera, ali ništa neće krenuti da se primenjuje sad i odmah", ističe Okanović.

Probne dozvole - hoće li važiti u EU?

Jedna od novina odnosi se na probne vozačke dozvole, koje će sada biti usklađene na nivou Evropske unije. Okanović navodi da je do sada postojao problem, jer mnoge države EU nisu imale takav institut, pa su srpski vozači često bili u nedoumici da li im probna dozvola važi u inostranstvu.

"Sada kada je Evropska unija usvojila probne vozačke dozvole, biće mnogo lakše da napravimo kompatibilnost i da više nemamo nedoumice da li te dozvole važe i kako važe", objašnjava Okanović.

Dodaje da u budućnosti više neće postojati posebna kartica za probnu dozvolu, već će mladi vozači u EU dobijati standardnu dozvolu sa posebnom šifrom koja će ukazivati da je reč o početniku.

"Sam obrazac probne vozačke dozvole više neće postojati. Dakle, onaj ko prvi put položi vozački ispit, neće dobiti posebnu karticu na kojoj piše probna vozačka dozvola, već će dobiti standardnu vozačku dozvolu, ali sa određenom šifrom koja će policajcima ukazivati na to da se radi o probnom vozaču. Time treba da se izbegne trenutna situacija sa problemom izlaska u okolne države, dakle u inostranstvo gde prosto kad policajac uzme vašu probnu vozačku dozvolu, možda mu bude nejasno šta je to i onda možete biti u problematičnom statusu", dodaje Okanović.

Zabrana vožnje u jednoj zemlji važiće u celoj EU

Prema novim pravilima, vozač kome je u nekoj državi Evropske unije izrečena mera zabrane upravljanja vozilom, neće moći da vozi ni u ostalim državama članicama.

"Mera zabrane upravljanja vozilom izrečena na teritoriji jedne države članice važiće i na teritoriji cele Evropske unije", navodi Okanović.

Dodaje da se to za sada ne odnosi na vozače sa srpskim dozvolama, ali upozorava da i sada postoje ozbiljne posledice za teže prekršaje u inostranstvu.

"Što se naših vozača tiče, ukoliko im se izrekne mera zabrane upravljanja u Hrvatskoj, to nije nešto što bi trebalo da se vidi i u ostalim državama članicama. Međutim, postoji niz neugodnosti koje mogu da im se dogode ako naprave neki teži saobraćajni prekršaj na primer u Hrvatskoj, uđete u sistem i sledeći put kada hoćete da uđete na teritoriju Evropske unije, vama je blokiran ulaz", upozorava Okanović.

Digitalne dozvole

Novi paket propisa predviđa i uvođenje digitalnih vozačkih dozvola koje će biti dostupne na mobilnim telefonima.

"Putem QR koda policijski službenik će očitavati vašu vozačku dozvolu i tako utvrditi vaš identitet", objašnjava Okanović.

Poručuje da je to nešto što će biti primenjeno i kod nas.

"Dakle, mi smo država koja je zvanično u statusu pridruživanja Evropskoj uniji i imamo obavezu da gde god je to moguće u jednom trenutku se uskladimo sa propisima Evropske unije. To se isto odnosi i na bezbednost saobraćaja, tako da budite sigurni da će se sve to i kod nas primeniti i to će biti nešto što će biti na korist vozača", napominje Okanović.

Mladi vozači kamiona i autobusa

Evropska unija snižava i starosnu granicu za profesionalne vozače – sa 21 na 18 godina za kamione i sa 24 na 21 godinu za autobuse.

"To je iznuđen potez zbog nedostatka radne snage", smatra Okanović.

Ističe da je ključ u dobroj obuci i prenošenju iskustva mladim vozačima.

"Osnovno što se zamera mladim vozačima jeste nedostatak iskustva. To može prilično dobro da se nadomesti time što ćete im ta iskustva preneti", poručuje Okanović.

Upozorenje vozačima koji kreću na put

Okanović je upozorio vozače koji putuju u inostranstvo da se pridržavaju pravila bez obzira na visinu kazni.

"Ukoliko krenete na letovanje, stavite dete pozadi, niste ga vezali u dečjem sedištu, već ste ga pustili da leži, jer je to njemu udobnije i udarite na primer u betonski stup pri brzini od 60 kilometara na čas, a vaše dete nije vezano, ista sila će delovati na vaše dete i u Hrvatskoj i u Bugarskoj i u Grčkoj, ali i u Srbiji, odnosno vaše dete će najverovatnije stradati. Zbog toga, molim vas, birokratija je jedno, ali zakoni fizike su nešto potpuno drugo i treba da se ponašamo bezbedno i u Srbiji i u Grčkoj i u Makedoniji. Ne zbog toga što su tamo kazne ovakve ili onakve, već zbog toga što to može da bude tragično", poručio je Okanović.

Saveti vozačima koji planiraju putovanje u Grčku i Bugarsku

Damir Okanović je dao i savete našim vozačima koji planiraju putovanje u Grčku i Bugarsku.

"Grčki putari našim ljudima šalju besplatne tagove. Dakle, vi možete potpuno besplatno, uključujući i dostavu, naručiti grčki tag za putarinu. Bitno je samo kad ga dobijete da uplatite određeni iznos. Stiže na kućnu adresu potpuno besplatno i to bi trebalo da uradite već sada, jer prošle godine na početku sezone se čekalo po deset dana, na kraju sezone se čekalo po mesec i po dana", rekao je Okanović.

Podsetio je i da se u Bugarskoj putarina plaća putem vinjeta.

"Naši ljudi nemaju naviku, pošto ovde plaćaju na rampama i onda kad uđu u neku državu, krenu, nema rampi i oni prođu, a u stvari nisu svesni da ih je snimila kamera i da će im stići da plate putarinu mnogo skuplje nego inače zato što će platiti još i kaznu", dodao je Okanović.

Kontrasmer, opklade i oštre kazne

Osvrćući se na sve češće slučajeve vožnje u kontrasmeru, Okanović kaže da razlozi mogu biti različiti – od greške i umora do namernog ponašanja.

"Mislim da ne može da se isključi mogućnost da se radi i o svojevrsnim opkladama. Dakle, da neko uđe u suprotan smer i da je organizirano već klađenje da li će taj koji je ušao u kontrasmer uspeti da dođe do suprotne petlje ili neće. A ako ne dođe, ako dođe do sudara, na kom kilometru će se desiti sudar i onda vi sad uložite novac u to da će na šestom kilometru da se desi sudar. To je nešto što zvuči jako izopačeno i monstruozno“, kaže Okanović.

Podsetio je na jučerašnji slučaj na auto-putu A1 iz pravca Beograda ka Novom Sadu.

"Građani su reagovali, objavili su na društvenim mrežama. Policija je odmah reagovala, zaustavila vozača, po skraćenom postupku ga privela kod sudije koji je izrekao 30 dana zatvora, 120.000 dinara novčanu kaznu, 15 kaznenih poena i devet meseci zabrane upravljanja motornim vozilom. S obzirom na to da se radi o vozaču sa problemom vozačkom dozvolom, to znači da je njemu i oduzeta vozačka dozvola. Dakle, jedna vrlo oštra i primerena sankcija", dodaje Okanović.

U tom smislu, naveo je i slučaj koji je bio kod Šapca.

"Tužilaštvo bi moralo da utvrdi da li je zaista bilo organizovano neko klađenje ili nije", poručuje Okanović.