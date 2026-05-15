Nema zaštićenih! Načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić uhapšen je i smenjen sa te funkcije, zbog povezanosti sa slučajem nestanka Aleksandra Nešovića (52), zvanog Baja u restoranu na Senjaku!

Aleksandar Nešović zvani Baja, koji se navodno ranije dovodio u vezu sa kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke, nestao je 12. maja, nakon što je otišao na sastanak u restoran u Senjaku u Beogradu. Njegov nestanak je prijavila supruga, a zatim je počeo klupko da se odmotava. Usledila je velika policijska akcija u kojoj je uhapšeno devet osoba, među kojima i načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić.

Prva hapšenja u četvrtak

Kako saznajemo, prva hapšenja pala su u četvrtak uveče kada su uhapšene osam osoba. Među njima su trojica policajaca, jedna žena, konobar i vlasnik restorana.

- Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su i tri policijska službenika zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, a u vezi sa prijavljenim nestankom A.N. (Aleksandra Neškovića) 12. maja 2026. godine. U pitanju su B. M. (41), S. S. (33) i P. P. (47) - saopšteno je iz tog tužilaštva, a dodaje se:



- Prethodno su lišeni slobode S.V. i M.S. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Teško ubistvo u pokušaju, Nedozvoljeno nošenje oružja i Izazivanje opšte opasnosti. Takođe, slobode su lišeni i N.L (50) vlasnik ugostiteljskog lokala na Senjaku u kojem je poslednji put viđen A.N, kao i konobar u tom lokalu S.V. Oni se sumnjiče za izvršenje krivičnih dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje u VJT u Beogradu. VJT u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za nestalim licem - saopšteo je u tužilaštvu.

Zatim u petak u prepodnevim satima uhapšen je i načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić.

- U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. (Aleksandra Nešovića) 12. maja, po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd V.M. V.M. je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, u kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem - saopšteno je iz VJT u Beogradu. Inače, nakon hapšenja Veselin Milić je ekspresno smenjen s funkcije načelnika beogradske policije:

- Pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave za grad Beograd. Do postavljenja novog načelnika Policijske uprave za grad Beograd, poslove rukovođenja obavljaće zamenik načelnika ove uprave pukovnik policije Dejan Bojović - naveli su iz MUP-a.

Utvrđuje se šta se dogodilo tačno nestalom Aleksandru Neškoviću i na koji način je s njegovim nestankom povezan, sada već bivši, načelnik policije u Beogradu.

