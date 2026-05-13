Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su M. A. (39) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavlјanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, pronašla 22 paketića sa više od 2,5 kilograma marihuane, dva paketića sa manjom količinom MDMA i dva paketića sa psihoaktivnom pečurkom koji su, kako se sumnja, bili namenjeni dalјoj prodaji.

Takođe, pronađena su i četiri mobilna telefona, kao i novac u raznim stranim valutama u protivvrednosti od 823.800 dinara za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.