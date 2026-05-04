Na osnovu odluke Gradskog veća Kragujevca raspisan je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava u okviru mera podrške sprovođenju poljoprivredne i politike ruralnog razvoja za 2026.

Za ove namene iz gradskog budžeta izdvojeno je 100 miliona dinara, a poljoprivredni proizvođači moći će da konkurišu za podsticaje koji obuhvataju nabavku priključne traktorske mehanizacije, novih traktora i opreme za berbu, sortiranje i kalibraciju proizvoda, podizanje višegodišnjih zasada voćaka i vinove loze, nabavku boks paleta, plastenika i opreme za navodnjavanje, opreme u stočarstvu i pčelarstvu, nabavku priplodnih grla, regres za veštačko osemenjavanje, subvencije za osiguranje useva, životinja i plodova, kao i za analizu zemljišta i testiranje prskalica i atomizera.

Članica Gradskog veća za ravnomerni i održivi razvoj sela i grada, dr Snežana Živanović Katić istakla je da kontinuirana i sistemska podrška poljoprivrednim gazdinstvima ostaje jedan od ključnih prioriteta grada.

- Ove mere predstavljaju konkretnu podršku našim domaćinima, koji svojim radom čuvaju i razvijaju selo. Interesovanje je, tradicionalno, veliko, posebno za traktore i priključnu mehanizaciju, i očekujemo da će oko hiljadu poljoprivrednih domaćinstava i ove godine ostvariti pravo na podsticaje. Kao i ranije, nastojaćemo da sva sredstva budu realizovana u visokom procentu i da svi uredni zahtevi budu isplaćeni u toku godine, navela je Živanović Katić.

Javni pozivi objavljeni su na zvaničnoj internet stranici Grada Kragujevca, a podnošenje zahteva počinje u ponedeljak, 4. maja. Zahtevi sa pratećom dokumentacijom predaju se u holu zgrade gradske uprave Kragujevca.

Inače, pored sredstava koja izdvaja za direktnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima, Grad Kragujevac svake godine dodeljuje i sredstva za podršku udruženjima iz oblasti poljoprivrede za realizaciju njihovih godišnjih planova i programa. Ove godine za te namene opredeljeno je 3 miliona dinara i posle sprovedenog konkursa, Komisija je sredstva raspodelila na šest udruženja.

Zahtevi sa pratećom dokumentacijom predaju se na prijemnom šalteru u holu zgrade organa grada Kragujevca, Trg slobode 3, dok se sve dodatne informacije mogu dobiti u kancelariji 406 (IV sprat) ili putem telefona 034/306-187.