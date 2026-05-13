Marina P. (67), kako se sumnja, u porodičnom stanu na Čukarici, juče oko 7 sati ujutru, brutalno je ubila svoj supruga Z.P. (76). Kako se sumnja, ona mu je stravične povrede nanela nogarom od stola, a policajci su je zatekli na mestu zločina.

Nakon ubistva, policajci su došli na lice mesta, ali budući da su vrata stana bila zaključana, vatrogasci spasioci su morali da ih razvale kako bi omogućili policajcima da uđu unutra.

Policajci su unutra zatekli osumnjičenu, kao i telo muškarca u lokvi krvi.

Kako saznajemo, zločin se dogodio oko 7.30 sati u Ulici Nikolaja Gogolja u Beogradu, a komšije kažu da ih je probudilo urlikanje.

- Čuo sam neko lupanje iz njihovog stana i nisam se iznenadio jer je bilo često. To me je trglo iz sna. Međutim, ubrzo se čulo i neko urlanje, i muški i ženski glas. Izgledalo je kao da je ovog puta došlo do fizičkog obračuna, pa sam rešio da zovem policiju, jer je zvučalo baš strašno. Tek sam posle od njih čuo da je došlo do ubistva - ispričao je za naš list komšija supružnika.

Kako saznajemo, Marina se kobnog jutra svađala sa suprugom Zoranom i u jednom trenutku zgrabila nogar stolice i silovito mu zarila u grudi, pogodiviši i srce, od čega je on preminuo na licu mesta.

Policija je stigla za nekoliko minuta od poziva komšije, ali nisu mogli da uđu u stan jer se Marina zaključala, pa su morali da razvale blindirana vrata.

U stanu su zatekli Zoranovo beživotno telo, koji je ležao u lokvi krvi, pa su lekari Hitne pomoći mogli samo da konstatuju njegovu smrt.

Poznanici porodice kažu da je Marina dugi niz godina patila od mentalnih oboljenja.

Uviđaj na licu mesta trajao je do 11 sati, odnosno ukupno tri sata, a osumnjičena je tome prisustvovala, pa su je oko 10.40 časova lekari stavili na nosila, a policajci su je prekrili jaknom, pa je tako odnesena u vozilo Hitne pomoći, koje ju je uz policijsku pratnju odvelo u psihijatrijsku bolnicu.

Ubrzo nakon toga forenzičari su odneli i telo nesrećnog Zorana, koje je poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu.

Komšije supružnika kažu da je samo dan ranije Marina bila u bolnici „Laza Lazarević“.

- Juče su je vodili u „Lazu“ i rekli joj da pije lekove i vratili je kući. Verovatno nešto nije bilo u redu čim ju je vodio baš juče. Poslednjih 20 dana kad je sretnem, ko da me ne prepoznaje, tačno vidiš da je prestala da pije lekove. To mi je najgore, što su je baš juče vodili u bolnicu i što su je vratili i evo šta se dogodilo - priča komšinica za Alo!.

Ona dodaje da je Zoran voleo suprugu i da se potpuno posvetio brizi o njoj.

- Ona je prošle godine bila u „Lazi“ nekoliko meseci. Čini mi se da je već nekoliko godina bolovala i više puta pravila nasilne scene. Prošle godine jurila je Zorana nožem i lomila sve po stanu, čak je i na policiju nasrnula. Tada ni četvorica policajaca nisu mogli da je savladaju. Zoran se nakon toga odselio. Međutim, ubrzo se vratio jer je shvatio da mora da brine o njoj - naglašava naša sagovornica.

Drugi komšija kaže da je Marina bila normalna kad god je pila lekove.

- Tada je bila baš fina i normalno je pričala. Znali smo je kao pravu damu. Bila je lepa kao lutka i uvek doterana. Znala je da se presvuče pet, šest puta dnevno. Jadna ona kad postane svesna šta je uradila - navodi sused.

Više javno tužilaštvo pokrenulo je istragu o ovom teškom ubistvu, nakon koje će biti poznate sve okolnosti ovog zločina.