Kriminalistička policija uhapsila je juče organizovanu kriminalnu grupu koja je podvodila prostitutke za 150 evra. Oni su preko sajta www.seksiadresar.com, koji je sada zabranjen, oglašavali usluge prostitucije, nakon čega su dogovarali vrstu, cenu i lokaciju pružanja seksualnih usluga.

Policija je na teritoriji Beograda, Kragujevca i Raške uhapsila pet pripadnika organizovane kriminalne grupe zbog sumnje da su organizovali prostituciju u Beogradu.

Lisice na ruke su stavljene D. N. (49), K. A. (37), I. D. (49), Z. M. (31) i V. A. (30), dok je krivičnom prijavom obuhvaćen i M. V. (35), koji se već nalazi u pritvoru zbog izvršenja drugog dela.

Kako je navela policija, ova banda je od novembra 2025. do maja 2026. godine organizovala prostituciju više osoba ženskog pola na teritoriji grada Beograda.

- Kriminalistička policija je nakon višemesečne istrage na teritoriji Beograda, Kragujevca i Raške uspela da sakupi dovoljno dokaza koji ukazuju da se petočlana kriminalna grupa bavi organizovanjem prostitucije. Utvrđeno je da su oni preko sajta oglašavali žene koje su za novčanu nadoknadu od 80 do 150 evra pružale seksualne usluge mušterijama - navodi se u MUP i dodaje:

- Pre nego što su okrivljeni predavali prostitutke, oni su se preko sajta dogovarali o ceni, lokaciji, vrsti seksualne usluge, a zatim su organizovali prevoz i predaju osoba ženskog pola korisnicima usluga na teritoriji Beograda

Svaki od uhapšenih pripadnika ove bande imao je tačno određeni zadatak.

- Neko je pregovarao o ceni i vrstama usluge, drugi su brinuli o organizovanju prevoza, dok su ostali bili zaduženi za bezbednost prostitutki. Nakon obavljenog posla polovinu novca zadržavale su ženske osobe, koje su pružale seksualne usluge, dok su drugu polovinu delili pripadnici organizovane kriminalne grupe - saopštila je policija.

Okrivljenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Nakon toga će biti privedeni na saslušanje u Specijalno tužilaštvo u Beogradu. Posle toga sudija za prethodni postupak trebalo bi da im odredi jednomesečni pritvor.

Ovoj bandi se na teret stavlja krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela, a u vezi sa posredovanjem u prostituciji. Za ova krivična dela njima preti kazna do deset godina robije.

Inače, sajtovi na kojima se oglašava prostitucija nisu po zakonu i predstavljaju prekršaj ili krivično delo. Međutim, uprkos tome, na internetu se može pronaći veliki broj takvih stranica. Tako zakon o javnom redu i miru bavljenje prostitucijom definiše kao prekršaj, a reklamiranja takvog sadržaja se kažnjava po krivičnom zakoniku o propagiranju prostitucije putem sredstava javnog informisanja.

