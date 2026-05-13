Pre 16 godina grad Kragujevac, ali i čitava Srbija dobili su jedinstven simbol pravoslavlja upravo na ulazu u grad na Lepenici. Sada već davne 2010. godine postavljen je veliki krst na „ostrvu” kružnog toka na magistralnom putu Batočina–Kragujevac i dobio je naziv Đurđevdanski krst.

Godinama unazad on privlači pažnju prolaznika, vozača i omiljeni je simbol mnogih grđana.

- Nekako je naš znak raspoznavanja, često koristimo to i kao odrednicu pa kažemo "kod krsta". Srećni smo što jedan ovakav spomenik u čast pravoslavlja, krasi naš lepi grad - kažu za RINU građani.

Ovog proleća na Đurđevdanskom krstu uspešno su završeni radovi na sanaciji i uređenju, čime je ovom značajnom obeležju vraćen prvobitni sjaj.

Na inicijativu Šumadijske eparhije započeli su radovi krajem marta, a investitor je bilo Javno komunalno preduzeće „Šumadija“.

- Završni radovi obuhvatili su temeljno čišćenje spomenika kombinacijom mehaničkih i hemijskih metoda, kao i pranjem pod kontrolisanim pritiskom. Nakon toga, izvršena je završna obrada površina nanošenjem prajmera i fasadne boje. Posebna pažnja posvećena je restauraciji umetničkih elemenata - sanirani su oštećeni delovi vajarskih prikaza Raspeća i medaljona, uz završnu zaštitu, dok su oreoli obnovljeni zamenom zlata. Celokupna površina dodatno je zaštićena hidrofobnim sredstvom, čime je obezbeđena dugotrajnija otpornost na spoljne uticaje - saopšteno je iz JKP Šumadija.

Đurđevdanski krst je delo vajara Zorana Ilića, i ima impozantne dimenzije - visok je 18 metara, sa rasponom od 11 metara, dok postament dostiže visinu od 2,7 metara.

Izrađen je od belog livenog betona, sa impresivnim bareljefom Raspeća visine šest metara na prednjoj strani, dok se na poleđini nalazi predstava Svetog Đorđa prečnika 2,6 metara.

