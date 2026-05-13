U selu Gornja Gorevnica kod Čačka u popodnevnim satima došlo je do požara na pomoćnom objektu, a gust dim i plamen uznemirili su meštane ovog kraja.

Na lice mesta brzo su stigle vatrogasno-spasilačke ekipe koje pokušavaju da lokalizuju vatru i spreče njeno širenje na okolne objekte.

Prema rečima očevidaca, meštani su se odmah okupili kako bi pomogli vatrogascima u gašenju požara i sprečili veću materijalnu štetu.

- Svi smo istrčali čim smo videli dim. Donosimo vodu, pomažemo koliko možemo, najvažnije je da se vatra ne proširi dalje - kažu meštani za RINU.

Zasad nema informacija o povređenima, dok uzrok izbijanja požara još uvek nije poznat.

