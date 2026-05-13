Jedna fotografija luksuznog Lambordžinija izazvala je pravi haos na društvenim mrežama i pokrenula lavinu besnih komentara.

Na popularnoj britanskoj Fejsbuk stranici Spotted Torquay objavljena je fotografija skupocenog automobila parkiranog na mestu rezervisanom za osobe sa invaliditetom.

To je bilo dovoljno da internet eksplodira.

"Bahati milioner koji misli da može sve"

Korisnici društvenih mreža gotovo momentalno počeli su da osuđuju vlasnika automobila.

Mnogi su bili uvereni da iza volana sedi bogataš koji smatra da za njega pravila ne važe.

Komentari su postajali sve brutalniji, a ljudi su tražili da vozač bude kažnjen zbog bahatog ponašanja.

Delovalo je kao da je sam znak Lambordžinija unapred presudio celu priču.

Talas besa trajao je do trenutka kada se vlasnik oglasio

A onda je usledio obrt koji niko nije očekivao.

Vlasnik luksuznog automobila odlučio je da odgovori bez svađe i rasprave.

Objavio je svoju fotografiju pored vozila, a na slici se jasno videla plava invalidska dozvola, kao i proteza na njegovoj nozi.

Njegova kratka poruka glasila je:

Slika za sve moje fanove.

Internet odjednom utihnuo

Posle objavljene fotografije atmosfera na mrežama potpuno se promenila.

Ljudi koji su ga samo nekoliko minuta ranije brutalno vređali počeli su da se izvinjavaju i povlače svoje komentare.

Neki su pokušavali da objasne zašto su prerano doneli zaključke, dok su drugi jednostavno prestali da se oglašavaju.

Priča otvorila veliku raspravu

Ovaj slučaj ponovo je pokrenuo raspravu o tome koliko brzo ljudi na internetu donose sud o drugima na osnovu jedne fotografije ili prvog utiska.

Mnogi su priznali da ih je upravo ova priča podsetila koliko lako društvene mreže mogu pretvoriti pretpostavke u javni linč.