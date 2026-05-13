Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske saopštili su da je u sredu, nešto pre 13 časova, u Kamenitoj ulici u splitskom Varošu izbio požar prizemne kuće u kojoj je boravio stariji muškarac, koji je preminuo uprkos pokušajima reanimacije. O tragičnom događaju se sprovodi uviđaj.

Vatrogasci su dojavu primili u 12.45 časova, nakon čega su na intervenciju upućeni pripadnici Javne vatrogasne jedinice Split sa dva vozila i osam vatrogasaca, kao i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split sa jednim vozilom i tri vatrogasca.

Iz prizemnice su vatrogasci izvukli muškarca starije životne dobi nad kojim je pokušana reanimacija, ali je, nažalost, preminuo.

Požar je stavljen pod kontrolu, a vatrogasne snage nastavljaju sanaciju terena. Prema trenutno dostupnim informacijama, nema opasnosti od širenja vatre.

Na mestu događaja obaviće se uviđaj radi utvrđivanja uzroka požara i okolnosti tragičnog događaja, navode iz policije.

BONUS VIDEO: