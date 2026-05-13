Irak i Pakistan postigli su dogovore sa Iranom o transportu nafte i tečnog prirodnog gasa iz Persijskog zaliva, prema rečima pet izvora upoznatih sa situacijom, što pokazuje sposobnost Teherana da kontroliše energetske tokove kroz Hormuški moreuz.

Američko-izraelski rat sa Iranom značajno je smanjio izvoz energije iz regiona koji obezbeđuje oko 20 odsto svetske snabdevenosti sirovom naftom i LNG-om. Sjedinjene Američke Države poslednjih sedmica blokiraju iranske luke. Iako je Iran u početku pokušavao da zaustavi saobraćaj kroz moreuz, taj stav se sada menja, rekao je Klaudio Štojer iz Oksfordskog instituta za energetske studije.

Sa blokiranja prešli na potpunu kontrolu

„Iran je prešao sa blokiranja Hormuškog moreuza na kontrolu pristupa njemu... Hormuz više nije neutralna tranzitna ruta, već kontrolisani koridor“, rekao je on.

S obzirom na to da se većina iračkog izvoza sirove nafte odvija upravo kroz ovaj moreuz, Irak je među državama koje su najteže pogođene njegovim zatvaranjem. Pakistan, koji je pokušavao da posreduje u sukobu, takođe u velikoj meri zavisi od energetskog uvoza iz Zaliva i suočava se sa naglim rastom troškova goriva.

U okviru sporazuma između Bagdada i Teherana, o kojem ranije nije bilo izveštaja, Irak je obezbedio siguran prolaz za dva supertankera sa ukupno oko četiri miliona barela nafte, koji su prošli kroz moreuz u nedelju. Irak sada pokušava da obezbedi iransko odobrenje za dodatne prolaze, rekao je za Reuters zvaničnik iračkog Ministarstva nafte upoznat sa početnim dogovorom i aktuelnim pregovorima, dok vlada pokušava da zaštiti prihode od nafte koji čine čak 95 odsto državnog budžeta.

„Irak je blizak saveznik Irana i svako pogoršanje iračke ekonomije nanelo bi štetu i iranskim ekonomskim interesima u toj zemlji“, rekao je zvaničnik.

Drugi zvaničnik iračkog Ministarstva nafte i izvor iz brodarske industrije takođe su potvrdili pregovore sa Teheranom. Svi izvori tražili su anonimnost jer nisu ovlašćeni da govore o toj temi.

Portparol iračke vlade nije odmah odgovorio na Reutersov zahtev za komentar.

Slično tome, dva tankera natovarena katarskim LNG-om plove ka Pakistanu nakon posebnog bilateralnog sporazuma između Islamabada i Teherana, rekla su Reutersu dva izvora iz industrije upoznata sa dogovorom.

Pakistan je pre rata primao oko 10 pošiljki LNG-a mesečno, a sada mora da zadovolji ogromnu letnju potražnju za električnom energijom zbog rashlađivanja.

Izvori navode da ni Irak ni Pakistan nisu izvršili direktna plaćanja Iranu niti Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC) u vezi sa ovim prolascima. Katar nije bio direktno uključen u bilateralne sporazume, ali je unapred obavestio Sjedinjene Američke Države o isporukama za Pakistan.

Pakistanska ministarstva energetike i informisanja nisu odmah odgovorila na zahteve za komentar, kao ni katarsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Prema izvorima upoznatim sa razgovorima, i druge zemlje istražuju slične sporazume, dok rastući troškovi energije i poremećaji u snabdevanju posebno teško pogađaju azijske ekonomije.

„Kako sve više vlada bude spremno da sklapa dogovore sa Iranom za prolaz, postoji rizik da se normalizuje ideja da Iran trajno kontroliše Hormuški moreuz“, rekao je Saul Kavonik, direktor istraživanja u konsultantskoj kući MST Marquee.

Pre rata, kroz Hormuški moreuz prolazilo je oko 3.000 brodova mesečno. Prema podacima o brodskom saobraćaju, promet je sada pao na svega pet odsto tog nivoa.

Poremećaji su doveli do skoka cene sirove nafte Brent za više od 50 odsto od početka sukoba krajem februara, dok su cene LNG-a u Evropi i Aziji porasle između 35 i 50 odsto.

Iran tvrdi da želi da zadrži kontrolu nad moreuzom i nakon rata. Kao deo eventualnog sporazuma traži ratne reparacije, ukidanje sankcija i pristup zamrznutoj imovini, uslove koje je američki predsednik Donald Trump nazvao „besmislicama“, čime su dodatno umanjene nade za postizanje dogovora o okončanju sukoba.

U međuvremenu, prema izvorima iz industrije, Iran formalizuje kontrolu nad Hormuškim moreuzom. Od Iraka je zatraženo da dostavlja dokumentaciju za svaki tanker kako bi se omogućio tranzit unapred određenim pomorskim rutama pod nadzorom iranskih mornaričkih snaga, rekao je jedan od zvaničnika iračkog Ministarstva nafte.

Specijalizovani timovi u iračkom ministarstvu dostavljaju iranskim vlastima detaljne informacije o svakom brodu, uključujući odredište, podatke o transportu, vlasništvu i specifikacije tereta, kako bi se izbegli incidenti.

Pakistanski izvor upoznat sa pregovorima o prolazu brodova rekao je da postoje određene poteškoće u procesu.

„Iranska revolucionarna garda ponekad menja pravila usred procesa, pa je teško održati sve pod kontrolom, ali radimo na tome“, rekao je on.

