Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je danas promociji 360 polaznika 57. i 58. klase Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici i poručio im da časno nose uniformu i da nikada ne zaborave da građani Srbije od njih očekuju da budu prvi kada treba pomoći, zaštititi i braniti svoju zemlju.

"Danas je veliki dan za sve nas. Dan kada se trud, odricanje, disciplina i istrajnost pretvaraju u čast, odgovornost i službu svojoj državi. Od danas vi ne ste samo polaznici Centra za osnovnu policijsku obuku. Od danas postajete policajci pripravnici, čime Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije postaje bogatije za vas 360 novih mladih ljudi koji ste izabrali da svoj život posvetite službi građanima Srbije i zaštiti svoje države. To je velika snaga za naš MUP, ali i velika odgovornost za svakoga od vas pojedinačno“, rekao je Dačić.

Dačić je istakao da obuka nije bila ni laka ni formalna, već teška, zahtevna i puna izazova, zbog čega danas ovde, kako je rekao, stoje samo najuporniji, najodgovorniji i najspremniji.

"Država Srbija vam danas daje veliko poverenje. Daje vam uniformu, značku i ovlašćenja. Ali uz to dolazi i velika obaveza. Obaveza da služite svojoj zemlji, da štitite bezbednost svih građana Srbije, da čuvate javni red i mir, da budete oslonac svom narodu kada je najteže“, izjavio je ministar. Dačić je podsetio da je odrastao u porodici milicionera.

"Ja sam odrastao u porodici milicionera. Vi ste mladi, pa se toga ne sećate, to se tada tako zvalo. A kad sam već u tom vremenu, da čestitam i svima 13. maj, nekadašnji dan bezbednosti, onima koji se toga još sećaju. Kao što sam rekao, dobro se sećam jer sam iz te porodice, kako se tada gledalo na policijsku, odnosno milicijsku uniformu. U mom kraju, južnoj Srbiji, to nije bio samo posao, to je bila čast. Ljudi su poštovali milicionera, jer je predstavljao državu, red i sigurnost. Sećam se koliko je moj otac vodio računa o tome da nikada ne obruka uniformu koju nosi. Govorio je da policajac prvo mora da bude čovek, da drži reč, da poštuje zakon i da narod u njemu mora da vidi zaštitu, a ne strah“, rekao je Dačić.

Ministar je mladim pripadnicima MUP poručio da od njih traži da svoja ovlašćenja primenjuju profesionalno, odgovorno i isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, jer samo tako čuvaju ugled policije, poverenje građana i državu Srbiju.

„Budite hrabri, ali i mudri. Budite odlučni, ali pravični. Nikada ne zaboravite da snaga policije nije u sili, već u zakonu, disciplini i poverenju građana. Dragi pripravnici, od danas ste deo velike porodice Ministarstva unutrašnjih

poslova. Nosite časno uniformu Srbije. Čuvajte ugled svoje službe. Čuvajte jedni druge. I nikada ne zaboravite - narod Srbije od vas očekuje da budete prvi kada treba pomoći, zaštititi i braniti svoju zemlju. Neka vam ovaj dan bude podstrek i sećanje da kroz ceo svoj radni vek budete dostojni uniforme koju nosite“, rekao je Dačić, koji je svršenim polaznicima poželeo da u miru provedu radni vek, a njihovim porodicama da ih žive i zdrave dočekaju kad se vraćaju sa radnih zadataka.

Ministar Dačić uručio je nagrade najboljim polaznicima 57. i 58. klase COPO. Promociji je prisustvovao gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, državni sekretar MUP Vladan Zagrađanin, rukovodioci Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i v. d. direktora Srednje škole unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ Vesna Đurović i rektor Kriminalističko-policijskog univerziteta prof. dr Zoran Đurđević.

