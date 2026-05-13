Pripadnici Odeljenja za krvne i seksualne delikte Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo sproveli su akciju kodnog naziva „Štit“, usmerenu na rasvetljavanje krivičnog dela trgovine ljudima.

U akciji su uhapšeni M. M. (37), rođen u Peći na Kosovu, koji poseduje državljanstvo Bosne i Hercegovine i Švedske, kao i E. K. (55), državljanin Crne Gore rođen u Gusinju.

Iz policije navode da se osumnjičeni terete za trgovinu ljudima na štetu tri žene.

Prema navodima istrage, sumnja se da su žene eksploatisali radi pružanja seksualnih usluga za novac, koristeći pretnje i prisilu, te ih primoravali na seksualne odnose.

Pretresi su izvršeni na području Ilidže, a u akciji su učestvovali i pripadnici MUP-a Republike Srpske na području Istočne Ilidže.

„U pretresima na području Ilidže i u saradnji sa pripadnicima MUP-a RS-a na području Istočne Ilidže, pronađeni su predmeti od interesa za istragu, kao i određena količina suve zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu marihuanu“, saopšteno je iz policije.

Tokom akcije oduzeto je i jedno motorno vozilo marke Mercedes.

