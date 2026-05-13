Hristina Teofilović, učenica Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" u Begradu preminula je u 11 godini, objavila je njena škola.

- S velikom tugom vas obaveštavamo da nas јe prerano i tragično napustila učenica naše škole, Hristina Teofilović, koјa јe učila violončelo u klasi nastavnice Radmile Knežević - navodi se u objavi i dodaje:

- Škola јe zaјednica u koјoј delimo radost, ali nažalost i tugu, zato na ovaј način želimo da izrazimo saučešće i iskažemo podršku Hristininoј porodici, drugarima i svima koјima nedostaјe - navode iz OMŠ "Vladimir Đorđević".

Hristina će biti sahranjena u četvrtak, 14. maja, od 11 sati na beogradskom groblju Orlovača.

