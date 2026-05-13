Osoba iz Banjaluke čiji su inicijali V. M. uhapšena je jer je pijana fizički napala zdravstvenog radnika u tom gradu, saopšteno je iz banjalučke Policijske uprave.

Policiji je juče u 13.20 časova prijavljeno je da je u zdravstvenoj ustanovi u Banjaluci lice V. M. fizički napalo radnika.

Alko-testiranjem su kod V. M. utvrđena 1,92 promila alkohola u krvi.

O navedenom prekršaju obavešten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci - Odeljenje za prekršaje.

Na području Policijske uprave Banjaluka, inače, juče su evidentirana četiri krivična dela, jedno narušavanje javnog reda i mira i 16 saobraćajnih nezgoda u kojima su dva lica zadobila telesne povrede.

