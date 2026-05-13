Sanjin Štilić doveden je danas prvi put posle izručenja iz BiH u Viši sud u Beogradu, gde mu se sudi da je pucao i ubio Milana Šušu ispred njegove kuće u Zemunu 17. februara 2024. godine. Štilić je sa Brankom Savovićem optužen za teško ubistvo u saizvršilaštvu i u sudnici je rekao da nije kriv, da ne priznaje delo i da neće da iznosi odbranu.

On je predložio sudu da se uradi rekonstrukcija ubistva, jer smatra da on nije osoba, koja je ispalila u Šušu šest ili sedam metaka.

Pošto je suđenje zbog izručenja Štilića, kojem se ranije sudilo u odsustvu, sada počelo iz početka i drugookrivljeni Branko Savović je rekao da nije kriv i da će se braniti ćutanjem.

U uvodnim izlaganjima odbrana je predložila saslušanje svedoka, veštaka, ali i da se uradi antropološko veštačenje i uporedi osoba sa snimka, koja je učestvovala u ubistvu, sa okrivljenim Štilićem. Posebno su istakli da bude saslušana Danijela Zdravković, koja se sumnjiči da je posle zločina odvezla Štilića do granice sa BiH, gde se krio skoro dve godine, a kojoj se za ovo delo pomaganje posle izvršenog krivičnog dela sudi u odvojenom postupku u Drugom sudu u Beogradu.

Štilić je u sudnici odgovarajući na pitanje rekao da je ranije osuđivan, kada je bio mlađi više puta na uslovne kazne, poslednji put zbog nedozvoljenog nošenja oružja osuđen je na zatvorsku kaznu, koju je izdržao. Osim za ovo teško ubistvo, u Višem sudu u Beogradu mu se sudi u drugom predmetu za nedozvoljeno nošenje oružja.

