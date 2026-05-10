Slučaj kao iz najgoreg horor filma! Terezi P. (47) iz Zrenjanina, koja je svog supruga Srđana (42) ubila, isekla njegove delove tela i kuvala ih u ogromnom loncu, određena je mera obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u Specijalnoj zatvorskoj bolnici. Proglašena je neuračunljivom!

Apelacioni sud u Novom Sadu pravosnažno je Terezi P. izrekao meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, jer je svog supruga Srđana 10. maja 2022. godine u porodičnoj kući u Zrenjaninu ubila nožem, potom odstranila delove tela i kuvala ih u loncu.

Drugostepeni sud je odbio žalbu okrivljene i potvrdio rešenje Višeg suda u Zrenjaninu kojom joj je izrečena navedena mera.

- Takva odluka je posledica neuračunljivosti okrivljene, s obzirom da je psihijatrijskim veštačenjem utvrđeno da je sposobnost okrivljene da shvati značaj svog dela i da upravlja svojim postupcima, u vreme izvršenja krivičnog dela, bila isključena usled hronične i trajne duševne bolesti, vrste šizofrenije sa progresivnim tokom. Sud će na predlog zdravstvene ustanove, organa starateljstva ili okrivljene, ali i po službenoj dužnosti, na svakih devet meseci ispitivati da li je prestala potreba za lečenjem i čuvanjem u ustanovi - navodi se u odluci suda.

Tog 10. maja 2022. dogodio se zločin koji gotovo ušao u anale naše crne hronike. Zločin koji je ravan scenariju najmračnijeg holivudskog horor filma. Tog kobnog dana nožem je usmrtila svog supruga, a svemu je prisustvovala njena ćerka iz prvog braka, koja je pozvala brata i rekla šta se događa. Da stvar bude još gora, prema rečima Terezinih članova porodice ona je bila opterećena krvavim horor filmovima, a navodno je čak redovno pričala da planira da ubije Srđana, što mnogi očigledno nisu shvatali ozbiljno.

- Moja mlađa sestra je gledala masakr. Pozvala me je telefonom da dođem gde je majka živela u Srđanovoj porodičnoj kući. Sačekala me je ispred i ispričala šta je majka uradila, pa sam ja pozvao policiju. Ušao sam u dnevnu sobu. Srđan je ležao mrtav u lokvi, bez noge. Krvi je bilo svuda, po zidovima, a na šporetu lonac u kojem su se kuvali odsečeni delovi tela, verovatno da bi ih lakše odvojila od kostiju. Pitao sam majku zašto je to učinila, a ona mi je samo rekla: „Mnogo me je nervirao Srđan“ - rekao je njen sin tada za beogradske medije.

Da stvar bude još stravičnija, prilikom parčanja Srđanovog tela koristila je nož, ali i njegovu motornu testeru.

Kako smo ranije pisali, ona je Srđana najpre uspavala.

- Najverovatnije mu je sipala bensedin u piće, omamila ga je, a zatim ga je izbola. On je u jednom trenutku pokušao da dopuzi do sobe. Isekla mu je noge sa sve genitalijama. Kuvala je u loncu i njegov penis - navodi izvor.