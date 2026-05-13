Policija i dalje traga za naoružanim napadačem ili više njih, koji su sinoć u šumi kod Obrenovca ubili jednog migranta dok je drugi teško ranjen! Kako se saznaje, došlo je do obračuna dve grupe migranata, tokom kog je neko potegao i oružje.

- Policija je sinoć jednog migranta pronašla zamotanog i imao je više ulaznih i izlaznih rana. Drugi migrant zatečen je nedaleko od njega, on je bio teško ranjen - kaže naš izvor i dodaje da ranjeni migrant zbog zdravstvenog stanja u kom se nalazi trenutno nije u mogućnosti da dâ izjavu.

Tokom današnjeg dana, odnosno u nastavku uviđaja, pronađeno je mesto obračuna, kao i veliki broj čaura.

Na tom mestu pronađeni su tragovi krvi i čaure koje su poslate na analizu. Takođe je pronađen i improvizovani kamp - navodi izvor i dodaje:

- Zanimljivo je da su u neposrednoj blizini prošle godine, tačnije u aprilu, pronađena dva tela, takođe migranata. Tada je policiji bio prijavljen sukob, odnosno da su dva migranta izbodena. Nakon obavljenog razgovora s njima tokom uviđaja u Rvaćanskoj ulici kod groblja, našli su tela dvojice migranata – podseća izvor.

- On je dodao da su tela nađena na livadi, u blizini šatora i improvizovanog kampa.

- Na mestu zločina nađeni su određeni predmeti koji su odneti na dodatna veštačenja. Nekoliko migranata, koji su zatečeni u blizini mesta zločina, odvedeno je tada na informativni razgovor - rekao je izvor dodajući da je pojačano prisustvo policije i da je pitanje vremena kada će počinioci biti uhapšeni.

- On je dodao da žitelji Obrenovca ne treba da brinu jer policija radi svoj posao i brine o bezbednosti svojih građana.

Nakon jezivog pronalaska, policija je sinoć pokrenula akciju "Vihor 3" u potrazi za napadačem ili više njih.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.