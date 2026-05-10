Drama na reci Savi traje od ranih jutarnjih sati, nakon što je prijavljeno da se Jovan T. (29), navodno, utopio u blizini jednog splava kod nadomak Beograda.

Mladić je navodno bio na proslavi 18. rođendana.

Od trenutka kada je alarmirana policija, ceo kraj je pod opsadom patrola, a pripadnici nadležnih službi već satima tragaju za mladićem i razgovaraju sa svim prisutnima koji bi mogli da imaju informacije o kobnoj noći.

- Strašno je ovo što se dogodilo... Cela noć je bila haotična, muzika, galama, ljudi su dolazili i odlazili. U jednom trenutku se pročulo da je mladić nestao i od tada je nastala panika - priča jedan od očevidaca za Kurir i dodaje:

- Potraga još traje, pitanje je šta se tu dogodilo, slavilo se sinoć i pilo, možda je bilo reči o nekoj opkladi ili šta već. Uglavnom nema još vesti o nestalom mladiću, samo je prijavljeno da se utopio, ali tela nigde.

Prema rečima ljudi koji imaju objekte u blizini pomenutog splava na Savi, pristup mestu gde je mladić, navodno, nestao praktično nije moguć osim kroz splav, a trenutno je upravo taj deo pod kontrolom policije, dok prisutni bliski prijatelji, sa kojima smo razgovarali, ne dozvoljavaju pristup.

- Ne može niko da priđe dole ka vodi. Jedini prolaz je preko tog splava - kaže jedan od prolaznika kojeg smo zatekli u blizini, dok drugi dodaje da su videli Rečnu policiju, kao i ronioce koji pretražuju reku i priobalje.

Kako su tvrdile "Novosti", mladić se navodno prethodno posvađao sa prijateljem nakon čega je skočio u reku.

