Tužilaštvo je zatražilo određivanje jednomesečnog pritvora, a Pruscu se na teret stavlja teško ubistvo.

Tokom postupka osumnjičeni je u ranijoj izjavi priznao izvršenje dela pred tužilaštvom. Pred sudom je naveo da je svestan optužbi koje mu se stavljaju na teret i da je u teškoj materijalnoj situaciji.

Odbrana je pokušala da isključi javnost sa ročišta, ali se tužilaštvo tome usprotivilo, nakon čega je sud odbio taj zahtev i dopustio prisustvo javnosti.

Tužilaštvo je potom iznelo hronologiju događaja od 1. maja, navodeći da je na licu mesta zatečeno beživotno telo žene na stepeništu zgrade. Prema navodima, utvrđeno je da su ispaljena dva hica, od kojih je jedan završio u zidu, a drugi je pogodio žrtvu.

Istakao je i da je u stanu pronađeno više tragova koji ukazuju na fizički sukob, te da je osumnjičeni, prema tvrdnjama tužilaštva, potom odveo dete. Takođe je navedeno da je svemu tome svedočila maloletna osoba, koja je kasnije zbrinuta od nadležnih službi.

Tužilaštvo tvrdi i da je ubistvo bilo unapred planirano, navodeći da osumnjičeni nije predao službeno oružje uprkos obavezi, kao i da je žrtva bila vezana. Takođe je izneseno da je između njih ranije postojao narušen odnos nakon što je žena najavila razvod početkom godine, posle čega su, prema navodima, usledili pretnje i psihičko nasilje.

Navodi se i da je Prusac ranije pratio žrtvu, dolazio na njeno radno mesto i u više navrata joj upućivao pretnje, kao i njenom novom partneru. Nakon toga mu je bila izrečena zabrana prilaska.

Tokom ročišta odbrana je ukazala i na povrede koje su primećene na osumnjičenom, te prenela njegove tvrdnje o psihičkom stanju. Odbrana se nije protivila predlogu za određivanje pritvora.

Na kraju se sudu ponovo obratio i osumnjičeni, navodeći da se kaje i da, kako tvrdi, nije imao nameru da počini ubistvo. Takođe je rekao da je dete želeo da odvede, ali ne s namerom nanošenja štete.

Advokat osumnjičenog je istakao da je njegov klijent pod stresom, te da je u ranijoj izjavi priznao delo koje mu se stavlja na teret.

Tragičan događaj se dogodio 1. maja u sarajevskoj Ulici Omladinskih radnih brigada. Policija je brzo reagovala i uhapsila osumnjičenog. Dete koje je odvedeno tom prilikom pronađeno je nepovređeno i smešteno pod zaštitu nadležnih institucija. Sudska zabrana prilaska bila je na snazi od početka aprila.