Pevačica Zorica Marković koja je pre nekoliko meseci zbog narušenog zdravstvenog stanja izašla iz rijalitija Elita 9, otvoreno je progovorila o počecima karijere, kolegama, ličnim stavovima i aktuelnim estradnim temama.

Odmah na početku prisetila se kultnog filma "Tesna koža", u čijem je trećem nastavku učestvovala i saradnje s legendarnim glumcima Milanom Lanetom Gutovićem i Vojom Brajovićem.

- Imala sam sreću da upoznam te ljude i da učestvujem u tom projektu, po meni najgledanijem u istoriji tog tipa filma. Šojić (Milan Lane Gutović, prim. aut.), moj brat, više se ne rađa. Mnogo mi nedostaje. U šminkernici, dok su njemu nameštali brkove, plakali smo od smeha šta je sve izvaljivao, laka mu zemlja - priseća se Zorica Marković i nastavlja:

- Kada je počelo snimanje, dok je kamera išla po šinama, Voja Brajović sedi i gleda ga ispod šešira - prisetila se Zorica, pa otkrila da su bili i pogledi između nje i Voje.

- Pa tako nešto malo smo se gledali, u fazonu "ala bih te ja". To mi je bilo slatko i simpatično. Naravno, nikada ništa nije bilo. Šest puta smo vraćali scenu kada Voja Brajović sedi i Šojić ulazi sa telohraniteljem, i momak koji je radio na kranu se tresao, nema kadra jer umire od smeha. Statisti su se smejali. Pola scena koje su ubačene su toliko bile dobre, a nisu bile u planu - istakla je pevačica .

