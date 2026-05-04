Šef imenu Čed Hauard se pojavio na kućnoj adresi zaposlenog i tražio da mu ovaj dokaže da mu auto zaista ne može da upali.

Hauard, koji je šef vozača u kompaniji koja se bavi prenosivim toaletima, objasnio je da je jedan vozač bio zakazan za rad te subote. Međutim, pre nego što je trebalo da dođe na smenu, vozač mu je poslao poruku da njegov kamion neće da upali. Hauard je rekao da je odmah posumnjao da vozač ne govori istinu.

Pošto vozač navodno nije imao prevoz do posla, Hauardje odlučio da lično odveze do njegove kuće, koja je bila udaljena 45 minuta. Njegova namera bila je da ga poveze na posao. „Kad sam stigao, rekao sam: ‘Daj ključeve. Možda će meni kamion upaliti.’ Upalio je iz prve. Na kraju je priznao da je lagao i da jednostavno nije želeo da radi“, nastavio je Hauard.

Nakon cele situacije, kada je otišao, Hauard je priznao da se osećao kao „ludak“, ali je smatrao da je ipak poslao jasnu poruku.

Šef je svoju priču objavio na Linkedinu, a mnogi su u komentarima bili zgroženi da bi jedan šef mogao da ode toliko daleko.

Ipak, njegovo ponašanje ukazalo je na širi problem — mnogi zaposleni osećaju pritisak da rade čak i kada su bolesni, zbog zahtevnih šefova koji insistiraju na dolasku na posao.

.Anketa koju su sproveli Yahoo i YouGov na 1.482 odrasle osobe u SAD pokazala je da među 48% ispitanika koji rade puno radno vreme, 9% nikada ne uzima bolovanje, dok 3% kaže da uopšte nema tu mogućnost. Takođe, 6% zaposlenih navodi da obično uzima „1 ili 2“ bolovanja godišnje, 12% „nekoliko“, a 4% „više od nekoliko“.

Na pitanje zašto ne koriste bolovanje, 2% je reklo da ih u tome sprečava „pritisak na poslu“. Problem je u tome što ignorisanje bolesti nije dobro. Psiholog Aaron Breedlove objasnio je da „forsiranje rada tokom bolesti može povećati stres, umor i ukupno mentalno opterećenje“, kao i da zaposleni ima prava na slobodan dan, piše Your tango.