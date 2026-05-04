Lidija Vukićević i Mitar Mrkela bili su u braku devet godina, a glumica je svojevremeno progovorila o krahu ljubavi.

Kako je istakla, Mitar je bio šokiran u momentu kada mu je tražila da stave tačku na brak.

- Prestala je ljubav, doprineli smo zajedno tome. Različita odrastanja, vaspitanja, sve je bilo različito što nismo mogli da uskladimo - rekla je Lidija i prisetila se razgovora koji je vodila sa tadašnjim suprugom.



- Rekla sam mu da ne bih mogla više da budem u zajednici, u ovolikoj kući nam je postalo tesno. Nema tu priče, to je trebalo da dođe mnogo ranije pošto nije bilo razumevanja ni sa jedne ni druge strane. Nismo znali da se slušamo dovoljno. Rekao je: "Ma daj, kakav razvod", a ja sam sutra podnela zahtev - otkrila je Vukićevićeva .

"Nisam plakala posle razvoda"

Iako su mnogi očekivali da joj sledi težak period, Lidija je, kako je svojevremeno otkrila, procvetala.

- Meni to nije trauma. Čovek se razvodi da mu bude bolje. Procvetala sam posle razvoda, a cvetala sam i u braku jer se nisam dala. Poništila bih svoju karijeru da Andrej i David nisu ljudi kakvi jesu. Jer je bitno koliko sam se dala da ta deca budu kavljeri, topli ljudi, da imaju stav, da budu brižni. Da stanu i pomognu kad vide da je neko pao. Počela sam da se gasim i sve me je sputavalo - objasnila je glumica.

- Nisam plakala posle razvoda, jer sam smatrala da će i meni i njemu da bude bolje sa nekim drugim u životu. Pustila sam muziku, pila kafu i moja rođena sestra, koja radi brakorazvodne parnice, je naišla i rekla: "Ovo prvi put vidim, da neko ko se razvede peva" - zaključila je Lidija svojevremeno za Hajp.