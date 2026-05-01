Miroljub R. (61) iz Sečanice, koji je brutalno pretučen 12. marta u ovom selu, preminuo je 26. aprila u bolnici, uprkos svim naporima lekara da se izbore za njegov život, saznaje "Blic". Zbog sumnje da je pokušao da ubije Miroljuba tako što mu je zadao više udaraca metalnom šipkom, policija je 19. marta uhapsila B.T. iz okoline Niša.

Prema nezvaničnim informacijama, policija je obavestila nadležno tužilaštvo, koje sprovodi istragu ovog napada, da je pretučeni Miroljub R. preminuo. Da li će nakon smrti Miroljuba doći do prekvalifikacije krivičnog dela za koje se sumnjiči B.T. ili ne - odlučiće tužilaštvo nakon pribavljanja svih relevantnih informacija koje su bitne za donošenje takve odluke.

Policija danima tragala za napadačem

Kako je "Blic" pisao, Miroljub R. je brutalno je pretučen u četvrtak 12. marta u dvorištu porodične kuće u ovom niškom selu. Policija je danima tragala za napadačem da bi 19.marta saopštila da je zbog sumnje da je počinio pokušaj ubistva, uhapšen B.T. iz okoline Niša.

- On se sumnjiči da je 12. marta, u dvorištu jedne porodične kuće u okolini Niša, metalnom šipkom zadao više udaraca šezdesetjednogodišnjem muškarcu. Povređeni muškarac je sa teškim telesnim povredama opasnim po život zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu – saopštila je tada niška policija.

Osumnjičeni izneo odbranu

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje, nakon čega je saslušan pred Višim javnim tužilaštvom u Nišu 20.marta, gde je, kako je tada navela glavni javni tužilac Borica Mitić, izneo svoju odbranu.

- Protiv osumnjičenog je dana 20.marta doneta naredba o pokretanju istrage zbog krivičnog dela Ubistvo u pokušaju iz čl. 113 KZ u vezi čl. 30 KZ, a istog dana je Više javno tužilaštvo u Nišu podnelo predlog za određivanje pritvora protiv osumnjičenog B.T. iz razloga predviđenih čl. 211 st1. tač. 2 i 4 Zakonika o krivičnom postupku - navela je nakon saslušanja 20.marta tužiteljka Mitić.

Prema nezvaničnim informacijama pretučeni muškarac je zadobio udarce šipkom po glavi i stomaku. Miroljub je u kući ispred koje je napadnut živeo sam. Brat brutalno pretučenog muškarca Slavoljub R. je za "Blic" rekao da sumnja da bi motiv napada na Miroljuba mogao biti novac, ali da ne isključuje ni mogućnost da je njegov brat možda nekog uvredio, pošto je “znao da opsuje”. Motiv napada zvanično još uvek nije saopšten.

