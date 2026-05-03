Brutalan napad dogodio se oko 18 časova u Karađorđevoj ulici u Umki, kada je vozilo marke "bmw" preseklo put automobilu u kom se nalazio N. S. (43).

Prema prvim informacijama, napad se dogodio kada su dva vozila blokirala automobil u kome se nalazio oštećeni, a potom ga izvukli i skinuli nasred ulice.

Prema rečima jednog od očevidaca ovog jezivog napada, iz crnog "bmw-a" izašla su četvorica muškaraca koji su izvukli N. S. napolje, skinuli ga, a potom počeli brutalno da ga tuku.

Policija intenzivno traga za napadačima

Nesrećnom čoveku su zadati udarci u predelu glave i grudnog koša, uboden je oštrim predmetom u predelu gluteusa, nakon čega su ga napadači palili bakljom, nanevši mu i opekotine.

Sumnja se da su neraščišćeni računi između N. S. i napadača motiv napada, ali se sve okolnosti i dalje utvrđuju.

Povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć, a lekari su mu konstatovali teške telesne povrede.

Policija intenzivno traga za napadačima, kao i za crnim "bmw-om" koji je, prema svedočenju, korišćen u napadu, a u toku je i utvrđivanje svih detalja ovog brutalnog incidenta.

