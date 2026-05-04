Neurološkinja je rekla da je Mladiću neophodna 24-časovna medicinska nega koju pritvorska jedinica u Hagu ne može da obezbedi.

"Godinama pratim stanje generala Mladića i ovo je sada jedan veoma delikatan momenat kada je došlo do naglog, drastičnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja, prevashodno u vidu neuroloških komplikacija, sa smanjenjem moći govora, gotovo potpunim gubitkom moći govora", navela je Đokićeva za RTS.

Navela je da ima i problema u vidu metaboličkih komplikacija, komplikacija sa bubrezima, srcem.

"Stanje je toliko delikatno da, koliko god se trude lekari u pritvorskoj jedinici, to nije dovoljan nivo nege za tako delikatno zdravstveno stanje", naglasila je ona.

Lekari sumnjaju i na novi moždani udar, što dodatno usložnjava situaciju.

"Zaista sumnjamo da je došlo do jednog ponovnog moždanog udara, jer je došlo do naglog nastanka veoma delikatnih komplikacija, a i opšte stanje je veoma ozbiljno", rekla je Đokićeva.

Istakla je da su Mladiću, kao pacijentu sa toliko narušenim zdravljem, potrebni neprekidan nadzor i ozbiljna medicinska nega.

Govoreći o mogućnosti transporta u Srbiju, Đokićeva je rekla da sa medicinskog aspekta ne postoje prepreke.

"Nijedno od ovih stanja nije kontraindikovano, odnosno transport nije kontraindikovan ni za jedno od ovih stanja", navela je.

Upozorila je da odlaganje adekvatnog lečenja može imati ozbiljne posledice.

"Moglo bi da znači mnogo, nažalost u negativnom smislu. Jedna ekstremno velika opasnost od ponovljenog stanja koje takođe može da ugrozi život", rekla je Đokićeva.

Ona dodaje da je trenutno zdravstveno stanje izuzetno teško i potencijalno životno ugrožavajuće.

"Ovo je sada veoma, veoma delikatno stanje koje može da bude terminalno", upozorila je.

Đokićeva je rekla da je zahtev za puštanje Mladića na lečenje u Srbiji upućen isključivo iz zdravstvenih razloga i izrazila nadu da će odluka o tome biti doneta brzinom koja je u skladu sa njegovim stanjem.

Neurološkinja je dodala da i lekari u Hagu stanje ocenjuju kao veoma ozbiljno, ali da na dalji tok lečenja utiču i pravne procedure.

U međuvremenu, sin generala, Darko Mladić, boravi u Hagu, gde razgovara sa lekarima i nadležnima, a više informacija očekuje se nakon tih sastanaka.

Podsetimo, Ratko Mladić je 10. aprila imao moždani udar i zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On je u nedelju, nakon pregleda u civilnoj bolnici zbog sumnje na novi moždani udar, vraćen u pritvorsku bolnicu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu.

Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom.

BONUS VIDEO