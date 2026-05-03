U teškoj nesreći koja se juče desila na Skadarskom jezeru kada se prevrnuo čamac, jedna osoba je stradala, druga je povređena, a za trećom i danas tragaju ronioci Regionalnog ronilačkog centra Bijela.

- Naši ronioci danas nastavljaju pretragu područja Skadarsko jezero s ciljem pronalaska nestalog lica. Aktivnosti se sprovode u skladu s ranije utvrđenim planom, uz maksimalno angažovanje ljudstva i tehničkih resursa na terenu.

Potraga se proširuje

U odnosu na rezultate današnje potrage, kao i informacije dobijene na licu mesta od očevidaca, pretraga će se dodatno intenzivirati i proširiti na širi reon, rekao je za RINU Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra.

Dodaje da će u narednoj fazi biti korišćena i specijalizovana podvodna oprema, uključujući podvodne ronilice, kako bi se omogućila detaljnija i efikasnija pretraga terena.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće za sada nisu poznate.

(RINA)