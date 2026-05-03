Brutalan napad dogodio se na Umci u kom je muškarac (43) zadobio višestruke telesne povrede, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim nezvaničnim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, napad se dogodio pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, a muškarac je pretučen i tom prilikom zadobio je teške telesne povrede.

Kako Telegraf.rs nezvanično saznaje, nesrećnom čoveku su naneti udarci u predelu glave i grudnog koša, dok je zadobio i ubodnu ranu oštrim predmetom u gluteus.

Nasilje se tu nije zaustavilo, prema prvim nezvaničmnim informacijama, napadači su muškarca palili bakljama, čime su mu naneli i opekotine po telu.

Povređeni muškarac je zbrinut i prevezen u zdravstvenu ustanovu gde mu je ukazana lekarska pomoć, a u toku je dalja dijagnostika.

Pripadnici policije odmah su izašli na lice mesta i obavljaju uviđaj, a u toku je intenzivna potraga za napadačima.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

