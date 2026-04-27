I dalje traje interni nadzor Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije zbog smrti 35-godišnjeg Mirze Čengića, dok je ministarka zdravstva Irena Hrstić najavila da će se u ceo slučaj uključiti i zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja.

Podsetimo, državljanin Bosne i Hercegovine preminuo je 17. aprila, nedugo nakon što je pregledan u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije. Prema svedočenjima kolega, Mirza se tog dana žalio na trnjenje ruke i leve strane tela, zbog čega su ga dvojica prijatelja odmah odvezla po pomoć.

Kako tvrde njegovi bliski prijatelji, umesto da bude upućen na Objedinjeni hitni bolnički prijem Opšte bolnice Zadar, Mirza je odvezen u prizemlje Poliklinike, odnosno u Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije.

Pregled, pa povratak kući

Prema medicinskom nalazu koji je dostavljen medijima, pacijent je pregledan u 16:37 časova. Kao dijagnoza je navedena esencijalna, odnosno primarna hipertenzija – povišen krvni pritisak.

U anamnezi stoji da je pacijent došao zbog povišenih vrednosti krvnog pritiska, uz napomenu da negira druge tegobe.

U zaključku nalaza navedeno je:

„Kući. U slučaju pogoršanja nazvati 194.“

Međutim, nedugo nakon pregleda, dok su se vraćali prema Ražancu, Mirzi je iznenada pozlilo u blizini benzinske pumpe Tri Bartola. Najpre su mu pomoć pokušali pružiti prijatelji, a potom i ekipa hitne pomoći.

Pokušaji reanimacije trajali su oko sat vremena, ali, nažalost, Mirzi nije bilo spasa.

„Jutra su najgora…“

Njegova majka Aida kroz suze govori da još uvek ne može da prihvati ono što se dogodilo.

„Ja nisam ni sada svesna. Pošalješ zdravo dete da zaradi sebi za džeparac, a vrate ga u sanduku. Verujte, ja još uvek ne mogu da shvatim šta se desilo. Jutra su najgora, kad ustanemo nas četvoro… to je katastrofa. Nikome još nije došlo do mozga. Juče smo bili na groblju, gledali vence… čovek ne može da veruje da tu leži dete od 35 godina“, rekla je ona.

U njenim rečima oseća se bol, ali i sumnja da je tragedija možda mogla biti sprečena.

„Samo da ga je zadržao, možda bi ostao u bolnici, ko zna šta bi bilo. Ali pustiti ga kući i reći da mu nije ništa, a napisati da ima visok pritisak i puls 107… On ga je pustio nakon 20 minuta. Moje dete je umrlo na ulici, bukvalno u kolima. Isti taj doktor je, navodno, kasnije došao i na reanimaciju. Samo da ga je zadržao sat vremena, meni bi bilo lakše da znam da je neko pokušao sve“, dodala je kroz suze.

„Zvao me majkice…“

Aida ističe da je njen sin bio omiljen među ljudima i da ga je ceo grad voleo.

„Mirzu je volelo celo Sarajevo. Bio je nasmejan, dobar, drag. Mene je zvao ‘majkice’. Ne mogu da opišem kakvo je to veselo dete bilo. Ljudi me zovu i ne mogu da veruju. Nikada se ni sa kim nije svađao, nikada se nije potukao. Ja sam ovde samo zbog toga da se ovo više nikome ne dogodi“, poručila je.