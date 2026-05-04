“Od početka godine smrtno je stradalo 120 lica - što je 18 lica manje u odnosu na isti period prošle godine u saobraćaju na putevima Republike Srbije, a tek ulazimo u period godine kada se očekuje povećan obim dinamičkog saobraćaja, samim tim i broj konflikata u saobraćaju”, rekao je za Tanjug Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije.

Kako je naveo, od ukupnog broja poginulih, svako peto lice je mlada osoba od 15 do 30 godina starosti, a posmatrajući isti period prošle godine, skoro svako treće lice je bilo mlada osoba.

“Pored apela da ne konzumiramo alkohol kada smo u svojstvu vozača, takođe je veoma bitno da vodimo računa sa kim sedamo u automobil, odnosno da nikada ne dozvolimo da nas prevozi vozač pod dejstvom alkohola”, ukazao je Koković.

Prema njegovim rečima, danas imamo dosta alternativa poput autobusa, taksi prevoza, "safety driver-a" ili jednostavno možemo zamoliti poznanika da dođe po nas i bezbedno se vratimo kući.

"Generalno, posebno je teško uticati na promenu svesti kod mladih lica kada pričamo o saobraćaju. Mladi vozači nemaju dovoljno iskustva, skloni su dokazivanju, a naročito pod dejstvom alkohola skloni su nasilničkoj vožnji", rekao je Koković.

Kako je objasnio, primenom ''pijanih naočara'' i simulatora vožnje, svi posetioci će moći da isprobaju i uvere se koliko alkohol i psihoaktivne supstance umanjuju vozačku sposobnost, odnosno produžavaju vreme reagovanja, smanjuju koncentraciju, koordinaciju, preciznost pokreta, izazivaju pospanost i utiču na promenu svesti i pravilno donošenje odluka.

“Vozač koji u organizmu nema alkohola ima vreme reagovanja od jedne sekunde, dok kada je u stanju umerene do teške alkoholisanosti, njegovo vreme reagovanja od jedne sekunde se značajno povećava za tri ili više puta”, rekao je Koković.

Trezan vozač, dodao je on, pri brzini od 50 km/h i reagovanjem od jedne sekunde pređe put dužine oko 14 metara, dok kod vozača pod dejstvom alkohola prilikom reagovanja ovaj put iznosi oko 42 metra - preciznije, dok trezan vozač zaustavi svoje vozilo ispred prepreke, vozač pod dejstvom alkohola tek započinje da reaguje na uočenu prepreku.

“Vozači koji su pod dejstvom alkohola imaju mnogo veći rizik od učešća u saobraćajnim nezgodama od vozača koji nisu konzumirali alkohol i ovaj rizik ubrzano raste sa porastom koncentracije alkohola u krvi”, rekao je Koković.

Kako je naveo, istraživanja pokazuju da je u Srbiji kod oko 10 odsto nastradalih vozača (kod skoro svakog desetog) prisutan alkohol u krvi, a uporednom analizom dostupnih podataka, dolazi se do zaključka da vozači koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola imaju preko dvadeset puta veći rizik da smrtno stradaju ili zadobiju povrede u poređenju sa treznim vozačima.

“Najviše saobraćajnih nezgoda u kojima je alkohol prisutan kao uticajni faktor nastanka saobraćajnih nezgoda, dogodi se upravo vikendom, a naročito u večernjim i noćnim satima”, rekao je Koković.

Prema istraživanjima Agencije za bezbednost saobraćaja iz 2025. godine, u Srbiji prosečno 0,55 odsto vozača u saobraćajnom toku upravlja vozilom pod dejstvom alkohola, što zapravo znači da skoro „svaki 190. vozač u saobraćajnom toku vozi pod uticajem alkohola“ ili još konkretnije „kao da u proseku svakog dana preko Gazele pređe skoro 800 vozača koji voze pod uticajem alkohola“, uzimajući u obzir prosečan broj vozila koji u toku dana pređe Gazelu”, rekao je Koković.

“Izvesnost da ćemo biti kontrolisani na prisustvo alkohola u organizmu u svojstvu vozača je izuzetno velika. U sledećoj tabeli možemo se podsetiti na kaznene odredbe koje se odnose na vožnju pod dejstvom alkohola”, rekao je on.

Apelovao je na sve posetioce da poštuju saobraćajne propise i preporuke, izbegavaju vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci kako bismo bili bliži cilju ''vizije nula'' stradalih u saobraćaju.

"Kao i prethodnih godina, krećemo sa realizacijom kampanje koja je posvećena svim starosnim kategorijama, a odnosi se na alkohol i podizanje svesti o njegovom negativnom uticaju na bezbednost saobraćaja”, rekao je Koković.

Ovogodišnja kampanja, prema njegovim rečima, biće realizovana u 20 lokalnih samouprava u po dva ugostiteljska objekta, gde će pričati sa posetiocima i informisati ih o kaznenim odredba, uticaju alkohola na vozača i slično.

"Naziv ovogodišnje kampanje je 'Na putu do nule sa nula promila'. U sklopu kampanje, pored alkometra, koristićemo 'refleksni simulator' koji nam pokazuje koliko slabe refleksi i vreme reagovanja, i 'pijane naočare' koje simuliraju stanje pod dejstvom alkohola”, rekao je Koković.