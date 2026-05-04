Narodna Republika Kina ostaje posvećena predstojećem sastanku između svog lidera Si Đinpinga i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, bez obzira na situaciju na Bliskom istoku, i oprezno posmatra višemesečni sukob svog rivala sa Iranom kao potencijalno jačanje sopstvene pregovaračke pozicije, navode kineski izvori upoznati sa tim pitanjem.

Retki sastanak licem u lice, koji je već jednom odložen zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, sada je zakazan za 14. i 15. maj, prema navodima Bele kuće. Očigledno je da Peking ovaj visokorizični samit vidi kao jedinstvenu priliku za obezbeđivanje stabilnijih dugoročnih odnosa sa svojim najvećim ekonomskim i vojnim konkurentom.

Međutim, uprkos uočenoj prednosti, Peking ostaje izuzetno oprezan, pri čemu su mišljenja unutar državnog vrha podeljena o tome kako se nositi sa brojnim komplikacijama koje je sukob izazvao, uključujući mogućnost da Ormuski moreuz kroz koji Kina uvozi oko trećine svoje nafte i gasa ostane zatvoren u trenutku kada Tramp stigne u kinesku prestonicu.

Ako Ormuski moreuz ostane zatvoren u vreme kada predsednik SAD Donald Tramp dođe u Peking to će omogućiti kineskom rukovodstvu značajnu prednost u pregovorima.

"Trampova poseta nije kao poseta bilo kog drugog šefa države. Njegov mandat će verovatno imati dugotrajan uticaj na svetski poredak i već je suštinski promenio način na koji Sjedinjene Američke Države posmatraju sopstvene interese.", rekao je kineski izvor koji je želeo da ostane anoniman zbog osetljivosti teme.

"Da li će njegova poseta biti uspešna ili ne imaće dugoročne posledice po buduće odnose između Narodne Republike Kine i Sjedinjenih Američkih Država, bez obzira na to da li će na vlast doći demokrate ili republikanci", dodao je izvor.

Kako stvari trenutno stoje mala je verovatnoća da će Ormuski moreuz biti otvoren za plovidbu do polovine maja i da će to biti jedan od razloga zašto Trampova poseta neće da se završi povoljno po Sjedinjene Američke Države.