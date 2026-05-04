Kako navode, konsultacije su sprovedene od 2. do 17. aprila, a svi zainteresovani imali su priliku da dostave predloge i sugestije putem sajta Ministarstva i portala eKonsultacije. Sada sledi sledeći korak - sumiranje pristiglih predloga, što bi, prema saznanjima, trebalo da bude završeno do 7. maja. Tek nakon toga može se očekivati formiranje nacrta zakona.

U Ministarstvu ističu da ovaj proces možda deluje sporo, ali smatraju da je neophodan kako bi se došlo do kvalitetnih i održivih rešenja.

Jedna od važnijih tema u radnoj verziji odnosi se na profesionalna vojna lica. Predlog je da vojnici po ugovoru pravo na starosnu penziju ostvaruju sa 40 godina staža i najmanje 53 godine života, čime bi se izjednačili sa podoficirima i oficirima do čina pukovnika. Ova izmena usklađuje se sa važećim propisima o Vojsci Srbije, koji već predviđaju prestanak radnog odnosa pod tim uslovima. Za ostale osiguranike, kako se navodi, nema promena kada je reč o uslovima za penzionisanje.

Radna verzija donosi i širenje obuhvata rizika u sistemu osiguranja. Pored postojećih osnova, poput smrti i telesnog oštećenja, uvodi se i potreba za pomoći i negom drugog lica, čime se ova kategorija korisnika jasnije uključuje u sistem.

Značajne novine predviđene su i za poljoprivrednike. Reč je o nosiocima porodičnih gazdinstava koji su obveznici poreza ili PDV-a i koji se već vode kao osiguranici samostalnih delatnosti. Predlog ide u pravcu preciziranja njihovog statusa, ali i omogućavanja da, poput drugih preduzetnika, mogu da ostvare pravo na penziju bez obaveze prekida rada.

Još jedna od stavki odnosi se na ponovno određivanje visine penzije. Po važećim pravilima, ali i prema predlogu, penzioneri koji nakon odlaska u penziju steknu najmanje godinu dana dodatnog staža mogu podneti zahtev za novo obračunavanje penzije. Precizira se i procedura - novi iznos bi važio od prvog dana narednog meseca nakon podnošenja zahteva.

U javnosti se u međuvremenu pojavila i priča da bi majke mogle dobiti dodatni takozvani „poseban staž“ kroz ove izmene zakona. Međutim, iz Ministarstva to demantuju - ta odredba već postoji i nije predmet aktuelnih izmena.

Prema važećem zakonu, ženama se po osnovu rođenja dece priznaje poseban staž: dve godine za treće dete, dok će za jedno i dvoje dece ovo pravo početi da važi od 1. januara 2032. godine. Iako ovaj staž ne utiče na ispunjenje uslova za penziju, ima značaj u određivanju njenog iznosa.

Za sada, sve ove ideje ostaju na nivou radne verzije. Konačan izgled zakona zavisiće od rezultata konsultacija, ali i od daljeg usaglašavanja unutar Vlade. Tek nakon toga, predlog će se naći pred poslanicima u Skupštini.

Ono što je izvesno jeste da se ne očekuju velike, sistemske promene koje bi značajno uticale na budžet - već pre svega preciziranja i manja usklađivanja postojećih pravila.