Kako je navedeno, kineske vlasti zabranile su bilo kakvo priznavanje, sprovođenje ili usklađivanje sa tim merama, koje su Sjedinjene Države uvele protiv kompanija zbog navodne uključenosti u trgovinu sa iranskom naftom.

Iz ministarstva poručuju da američke sankcije predstavljaju kršenje međunarodnog prava i osnovnih principa međunarodnih odnosa, zbog čega je uvedena pomenuta zabrana.

Među pogođenim kompanijama nalaze se Hengli Petrochemical iz Dalijana, kao i Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group, Shouguang Luqing Petrochemical i Shandong Shengxing Chemical.

Podseća se da je američko Ministarstvo finansija u aprilu sankcionisalo Hengli Petrochemical, optužujući je za kupovinu iranske nafte u vrednosti od više milijardi dolara, u okviru pojačanih napora Vašingtona da ograniči prihode Teherana od nafte, navodi Rojters.

Administracija predsednika Donalda Trampa prethodno je uvela sankcije i za ostale rafinerije, između ostalog.

Ove mere su dodatno zakomplikovale poslovanje kineskih rafinerija, otežavajući im nabavku sirove nafte i primoravajući ih da svoje proizvode plasiraju pod drugim nazivima.