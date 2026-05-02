Danijel Lipovac (26) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u Turjaku kod Gradiške, potvrđeno je za ATV.

Do nesreće je došlo kada je automobil sleteo sa puta, a tom prilikom su povređene još četiri osobe.

Kako je rečeno iz OJT Banjaluka, povređeni su M. T. (32), A. R. (28), D. Š. (38) i I. S. (30). Tri osobe su zadržane na bolničkom lečenju, dok je jedna nakon pregleda puštena kući.

- Dežurni tužilac naložio je da se saslušaju svedoci nezgode i naloženo je izuzimanje krvi od vozača - rečeno je u OJT Banjaluka.

Uviđaj su obavili policijski službenici PU Gradiška, a na licu mesta bio je i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Alo/ATV

