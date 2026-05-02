Kruševačka policija uhapsila je muškarca Zorana Jotića (71) poznatog kao Jotka iz Kruševca samo nekoliko meseci nakon njegovog izlaska iz zatvora, zbog sumnje da je pretio tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu.

Kako je saopštio MUP, sumnja se da je Zoran Jotić Jotka, 28. aprila ove godine, u jednom gradskom restoranu, pretio tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu.

- Uhapšeno lice je osumnjičeno za izvršenje krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu - navodi se u saopštenju.

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu ukinuo je pritvor Zoranu Jotiću Jotki u decembru prošle godine. Kako se navodi u obrazloženju Apelacionog suda koji je nedavno održao glavni pretres povodom žalbi na presudu kojoj je osuđen na devet godina zatvora zbog ubistva Dejana Stankovića Ždrokinca, ovaj sud je odluku da ga pusti iz pritvora doneo na osnovu starosne dobi Jotića, ali i to da je od poslednje pravosnažne presude prošlo oko šest godina.

- Imajući u vidu da je dužnost svih organa koji učestvuju u krivičnom postupku i organa koji im pružaju pravnu pomoć da trajanje pritvora svedu na najkraće neophodno vreme, te da imaju obavezu da u toku celog postupka pritvor ukinu, to po nalaženju ovog suda okolnosti koje su postojale na strani Jotića u vreme određivanja, a potom i u vreme produženja pritvora u dosadašnjem toku postupka ne opravdavaju njegovo dalje zadržavanje u pritvoru to je pritvor morao biti ukinut - navodi se u odluci Apelacionog suda u Beogradu.

