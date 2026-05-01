Turska policija intervenisala je danas protiv grupa koje su pokušale da obeleže Međunarodni praznik rada, 1. maj, na Trgu Taksim u Istanbulu, dok je, prema navodima organizacija za ljudska prava i medija, privedeno najmanje 550 ljudi u više delova grada.

Kako je saopštilo "Udruženje savremenih pravnika", policijske intervencije sprovedene su širem grada nakon čega je veliki broj učesnika protesta priveden.

Kako se navodi, centralni deo grada bio je pod jakim policijskim merama, a Trg Taksim, uprkos ranijim sudskim odlukama, i ove godine bio je blokiran za okupljanja.

Radnici, predstavnici političkih partija i nevladinih organizacija koji su pokušali da marširaju pod sloganom "Taksim je trg radnika" zaustavljeni su i privedeni tokom intervencija policije, prenosi Halk TV.

Novinska agencija Anadolija prenela je da je među privedenima i organizacioni stručnjak sindikata Bašaran Aksu, poznat po ranijem štrajku glađu rudara.

Tokom intervencija policije, suzavac je korišćen i protiv predsednika Turske radničke partije Erkan Baš, koji je ocenio da vlasti "ponovo potvrđuju represiju i sužavanje sloboda", pozvavši da se dozvoli mirno okupljanje građana. Posebnu pažnju javnosti izazvao je snimak intervencije policije nad jednim mladićem koji je postao simbol ovogodišnjeg 1. maja u Istanbulu.

Na snimcima se vidi kako policija obara mladića na zemlju, pritiska mu glavu o tlo i steže ga za vrat, dok on u trenutku intervencije drži stisnutu pesnicu podignutu u vazduh, koja ostaje stegnuta i tokom intervencije.

U Ankari su sindikati, strukovne organizacije i političke partije održali okupljanje ispred Ataturkovog kulturnog centra, odakle su se uputili ka Trgu Tandogan.