Kako je ocenio, to je bilo do sada nešto najluđe.

"A onda mi je ovo bilo do sada najluđe. Uradite nešto što je želja ljudi iz Tomaševca, Orlovata, dakle uradite to, otvorite most, oni dođu i zvižde vozu. A vi mi recite u kakvim smo mi to filmovima mogli da gledamo i da sanjamo. Vi stvarno mislite da većina ljudi u Srbiji misli da je to budućnost? Stojite, stojite i zviždite vozu koji prolazi", prokomentarisao je Vučić.

Novi projekti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da će za izgradnju mosta kod Vinče, ključnom delu sektora C obilaznice oko Beograda, biti potrebno oko milijardu i po i naveo da će se do Vidovdana znati da li će se raditi taj most ili brza saobraćajnica prema Vršcu i rumunskoj granici.

''Imamo problem da li da radimo sektor C, most kod Vinče preko Dunava, spajanje i završetak kompletne obilaznice oko Beograda, koji je za Pančevo od ključnog značaja, ili da radimo brzu saobraćajnicu prema Vršcu i rumunskoj granici. Ovo prvo nismo stavili u plan, a morali smo da stavimo i sad nam zavisi od situacije u svetu šta i kako'', rekao je Vučić u Pančevu odgovarajući na pitanje novinara o početku izgradnje brze saobraćajnice Pančevo-Vršac-Vatin.

Vučić je rekao da se do Vidovdana znati koji će se od ta dva projekta raditi i da je teško proceniti koji je važniji.

''Ako pitate stručnjake, oni će reći sektor C, ako pitate ljude koji žive u Banatu, oni će reći brza saobraćajnica zato što to povezuje dva najveća grada u južnom Banatu, povezuje i Vladimirovac, Alibunar, Banatski Karlovac i Belu Crkvu. Objektivno je ovaj prvi važniji, ali ovaj drugi je mnogo jeftiniji'', rekao je Vučić.

