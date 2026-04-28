Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu, podneli krivične prijave protiv dve maloletnice starosti 16 godina, zbog sumnje da su počinile krivična dela nasilničko ponašanje i neovlašćeno fotografisanje na štetu maloletnice od 14 godina.

Naime, Odeljenju bezbednosti Podgorica je juče prijavljeno da je 25. aprila, u haustoru jedne zgrade na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, došlo do tuče u kojoj je jedna maloletnica fizički napala drugu, te da je celokupan događaj snimljen mobilnim telefonom i kao video-snimak prosleđen putem društvene mreže Snapchat.

Policijski službenici su preduzeli mere i radnje iz svoje nadležnosti, identifikovali učesnice događaja - dve maloletnice starosti 16 godina - i od njih prikupili obaveštenja o okolnostima ovog događaja.

- Sumnja se da je maloletnica stara 16 godina počinila krivična dela nasilničko ponašanje i neovlašćeno fotografisanje, na način što je 25. aprila, oko 22 časa, na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici remetila javni red i mir i vršila nasilje nad oštećenom maloletnicom starom 14 godina, tako što ju je, nakon kraće verbalne rasprave, oborila na beton, a zatim joj zadala više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela, usled čega je oštećena zadobila telesne povrede - navodi policija.

Ona je potom istog dana, nakon fizičkog napada, sa svog telefona i preko svog naloga na društvenoj mreži Snapchat prosledila drugom maloletnom licu video-snimak fizičkog napada na oštećenu.

- Drugoprijavljena maloletnica, takođe stara 16 godina, osumnjičena je za krivično delo neovlašćeno fotografisanje, koje je, kako se sumnja, počinila na način što je navedenog datuma, oko 22 časa, mobilnim telefonom neovlašćeno sačinila video-snimak na kojem se vidi fizički napad na oštećenu od strane prvoprijavljene maloletnice - ističe policija.

Alo/CDM

BONUS VIDEO