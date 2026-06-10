Ljuba Aličić se decenijama uspešno bavi muzikom, a svojevremeno je otkrio detalje iz svog života zbog kojih je teško došao do uspeha.



Budući da nije imao podršku oca kada je izrazio želju da se bavi pevanjem, Ljuba Aličić je zbog svoje istrajnosti godinama trpeo fizičko nasilje.





- Dobijao sam mnogo batina od oca. Nije želeo da se bavim muzikom, pa mi je branio da pevam. Uvek je govorio: "Slepče, bez osam razreda škole ne možeš biti ni čistač ulica", ali ja sam terao po svom. Neki ljudi iz predgrađa Subotice su pitali da li bih otišao u Suboticu da pevam. Rekao sam da hoću, ali me je zanimalo ko će svirati. Oni su rekli da imaju svoje svirače, a moje je samo da pevam i ja sam pristao. Rekao sam sestri da idem, ali da ocu i majci ne govori ni reč. Tamo su me ljudi zavoleli, uzimali smo mnogo para - ispričao je Ljuba Aličić u emisiji "Ispovest" na televiziji Hepi i dodao da je dobijao batine kad god se ne bi vratio kući u dogovoreno vreme.

- Kada je otac saznao gde sam, došao je po mene, ubio boga u meni u kafani i vratio me kući. Bio sam sav u ranama. Posle dva dana opet pobegnem, otac me opet vrati i ponovo sve isto. Dogovorim se sa vlasnikom da me sakrije ako dođe otac, ali on opet kaže da sam tu - naveo je pevač tada.

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