Dovoljno je da na stolu ostane prezrelo voće ili da se u kanti za smeće nakupi organski otpad i za samo nekoliko dana kuhinju mogu da preplave sitni leteći insekti.

Iako nisu opasne po zdravlje, njihovo neprestano zujanje oko hrane i brzo razmnožavanje mnogima zadaju glavobolje. Stručnjaci upozoravaju da jedna vinska mušica može da položi i do 500 jaja, zbog čega se njihov broj veoma brzo povećava.

Prvi korak u borbi protiv njih jeste uklanjanje svega što ih privlači. To podrazumeva bacanje prezrelog voća, redovno pražnjenje kante za smeće i čišćenje površina na kojima se zadržavaju ostaci hrane.

Međutim, postoji jednostavna domaća zamka koja može da reši problem za manje od jednog dana.

Kako da napravite zamku za vinske mušice?

Za pripremu su vam potrebni sastojci koje gotovo sigurno već imate kod kuće:

Jedna činija ili manja posuda

Jabukovo sirće

Nekoliko kapi deterdženta za pranje sudova

Malo vode

Prozirna folija

Čačkalica ili makazice

U činiju sipajte malo jabukovog sirćeta, dodajte nekoliko kapi deterdženta i malo vode. Sve lagano promešajte kako bi se sastojci sjedinili.

Jabukovo sirće privlači mušice zahvaljujući fermentisanom mirisu koji ih neodoljivo mami. Deterdžent ima ključnu ulogu jer smanjuje površinsku napetost tečnosti, pa mušice nakon sletanja ne mogu da ostanu na površini i brzo tonu.

Tajna koja ih sprečava da pobegnu

Preko činije zategnite prozirnu foliju i napravite nekoliko sitnih rupica pomoću čačkalice ili vrha makaza. Miris mamca prolazi kroz otvore i privlači mušice, koje lako ulaze unutra, ali teško pronalaze izlaz.

Prvi rezultati mogu se primetiti već nakon nekoliko sati, dok se najveći broj vinskih mušica ukloni u roku od 24 sata.

Dodatni trik za trajno rešenje

Da biste sprečili njihov povratak, redovno perite sudoperu, čistite odvode i ne ostavljajte voće da dugo stoji na sobnoj temperaturi. Kombinacija higijene i ove jednostavne zamke može potpuno da eliminiše problem bez skupih preparata i hemikalija.

Jednostavno, brzo i gotovo besplatno rešenje moglo bi da vam spase kuhinju ovog leta.