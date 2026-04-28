Posle najnovijeg napada ukrajinskih snaga na ruski grad Tuapse, vlasti su donele odluku o uvođenju regionalnog vanrednog stanja.

Kako je saopšteno putem zvaničnog Telegram kanala operativnog štaba Krasnodarskog kraja, vanredno stanje stupa na snagu od 28. aprila, po nalogu guvernera Venijamina Kondratjeva, i odnosi se na čitav opštinski okrug Tuapse.

Tokom noći između 27. i 28. aprila, stanovnici su prijavili snažne detonacije koje su odjekivale iznad grada. Prema dostupnim informacijama, napad ukrajinskih snaga izazvao je novi požar na naftnom postrojenju, što je dodatno pogoršalo bezbednosnu situaciju.

Zbog širenja vatre i potencijalne opasnosti, organizovana je evakuacija stanovništva iz nekoliko ulica koje se nalaze u neposrednoj blizini industrijskog kompleksa.

Ovo nije prvi put da je Tuapse meta napada u kratkom vremenskom periodu. Samo nekoliko dana ranije, u noći 20. aprila, ukrajinske snage gađale su morski terminal u ovom gradu. Tada izazvani požar gasio se čak pet dana, što govori o razmerama štete.

Najnoviji incident dodatno podiže tenzije i potvrđuje da se napadi na strateške energetske objekte nastavljaju, dok se bezbednosna situacija u regionu sve više komplikuje.