Prava drama, koja je ubrzo prerasla u dirljivu i tešku životnu priču, odigrala se sinoć u Grockoj kada je trinaestogodišnji dečak otuđio automobil "Dacia", a potom njime izazvao saobraćajnu nezgodu.

Iza ovog incidenta krije se potresna sudbina maloletnika koji je policajcima priznao da je samo tražio zaklon od hladnoće i mesto gde bi zaspao.

Sve je počelo u petak uveče, kada je policiji u Grockoj stigao hitan poziv od jednog meštanina. Čovek je, vidno uznemiren, prijavio da mu je ispred same kuće nestao automobil. Ispostavilo se da je vlasnik nesvesno olakšao posao dečaku – vozilo je ostavio otključano, a ključ se, na nesreću, nalazio u njemu.

Policijska patrola je odmah reagovala i krenula u intenzivnu potragu za nestalim vozilom. Nedugo nakon prijave, automobil je lociran, ali je dečak u međuvremenu izgubio kontrolu i izazvao udes. Na sreću, u ovoj saobraćajnoj nezgodi niko nije povređen, iako je na oba vozila pričinjena znatna materijalna šteta.

Kada su ga policajci zatekli za volanom i proveli u stanicu, usledilo je potresno svedočenje koje je šokiralo prisutne službenike:

„Pobegao sam iz Prihvatilišta za decu Beograd. Nemam roditelje i živim na ulici... Nisam imao zlu nameru, samo sam video otključan auto i hteo sam da uđem unutra i prespavam“, izjavio je trinaestogodišnji dečak, piše Telegraf.rs

O celom slučaju hitno je obavešten i Centar za socijalni rad, čije su službe odmah preuzele brigu o detetu.

S obzirom na to da je reč o detetu, zakon je jasan. Dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (Odeljenje za maloletnike) izjasnio se o ovom slučaju.

Tužilaštvo je donelo odluku da se postupak ne pokreće.

Pošto dečak ima tek 13 godina, on spada u kategoriju mlađih maloletnika i zakonski je krivično neodgovoran.



Ovaj nesvakidašnji i tužan događaj ponovo je otvorio bolno pitanje problematike dece koja borave na ulici, njihovog zbrinjavanja i bezbednosti.

Sa druge strane, policija i mediji još jednom apeluju na sve vozače da nikada ne ostavljaju ključeve u bravama svojih automobila, čak i kada ih parkiraju u sopstvenom dvorištu ili neposredno ispred kućnog praga. Trenutak nepažnje dovoljan je da dovede do ozbiljnih posledica.

Alo/Telegraf.rs

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