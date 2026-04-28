Smatra se da, kada bubamara sleti na vas, na ruku, kosu ili bilo koji deo tela, to simbolizuje sreću i dobre vesti koje dolaze.

Bubamare su poreklom iz Istočne Azije, pa je ovo verovanje rasprostranjeno u mnogim azijskim kulturama i danas se koristi i u savremenim duhovnim tumačenjima. Takođe se povezuju sa prosperitetom, ljubavlju i dolaskom pozitivnih promena.

Ovo verovanje rasprostranjeno je u Aziji, ali i širom sveta, pa tako i kod nas.

Bubamare mogu biti različitih boja, pa i to utiče na simboliku. Smara se da crvene bubamare sa crnim tačkama donose najviše sreće i smatraju se posebno povoljnim znakom. Zlatne bubamare se takođe smatraju retkim i posebnim, poput pronalaska deteline sa četiri lista.

Ako pronađete mrtvu bubamaru, to može simbolizovati promenu i novi početak, kao i potrebu za oproštajem sebi i kretanjem dalje. Ako sanjate bubamaru, to takođe može nositi poruku.

Bubamare u snovima često simbolizuju povezanost sa unutrašnjim detetom i želju da se ponovo povežemo sa sobom, posebno sa delom sebe koji je povezan sa igrom i bezbrižnošću.

Dženel Kim, doktor kineske medicine, kaže da, kada bubamara sleti na vas, treba da zastanete i da obratite pažnju na trenutak. To može biti podsetnik na sreću i blagoslove u vašem životu, ali i prilika da izrazite zahvalnost za ono što već imate. Ovakav trenutak možete iskoristiti da razmislite o svojim željama i o tome kakvu budućnost želite da privučete, piše dailyom.